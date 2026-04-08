1898'den Beri Arabaların Yasak Olduğu Ada: Herkesin Atı Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 18:05

ABD’nin otomobil üretimiyle bilinen Michigan eyaletinde arabaların yasak olduğu ada bulunuyor. Mackinac Adası, 1898 yılından beri motorlu araçların yasak olduğu nadir yerlerden. Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı adada ulaşım hala atlarla sağlanıyor. Gürültü ve trafik neredeyse hiç yok. Modern dünyanın ortasında geçmişten kalmış yaşam devam ediyor.

1898'de çıkan motor sesi adanın kaderini değiştirdi

Mackinac Adası'nda otomobil yasağı 1898 yılına dayanıyor. Adada patlayan otomobil motoru atları korkutunca yerel yönetim içten yanmalı motorları yasaklama kararı aldı. İki yıl içinde yasak tüm adaya yayıldı ve o günden sonra motorlu araçlara izin verilmedi. Zamanla ada halkı da sakin yaşam temposunu benimseyerek bu geleneği sürdürmeye devam etti.

Günümüzde adada araba, motosiklet hatta golf arabası bile bulunmuyor. Ulaşım yürüyerek, bisikletle veya at arabalarıyla sağlanıyor. Çöp toplama, kargo teslimatı ve günlük taşımacılık bile atlarla yapılıyor. Yaz aylarında yaklaşık 600 at adada aktif olarak çalışıyor ve turizm sezonunun bitmesiyle ana karaya geri götürülüyor.

Arabasız ada her yıl milyonlarca ziyaretçi çekiyor

Sadece 3.8 kilometrekare büyüklüğündeki Mackinac Adası, her yıl yaklaşık 1.2 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Turistler Mackinaw City veya St Ignace noktalarından feribotla adaya ulaşıyor. Feribottan iner inmez motor sesi yerine at arabalarının nal sesleri karşılıyor.

Adada ulaşımın büyük bölümü bisikletle sağlanıyor. Yaklaşık 1500 bisiklet kiralanabiliyor ve ada çevresini saran yol yalnızca yürüyüş ve bisiklet için kullanılıyor. 70 kilometreyi aşan parkurlar doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için sakin ve gürültüsüz ortam sunuyor.

Arabasız ada aslında yüzlerce yıllık geçmişe sahip

Mackinac Adası'nın tarihi otomobil yasağından çok daha eskiye uzanıyor. Yerli topluluklar adayı yüzyıllar boyunca avlanma ve balıkçılık alanı olarak kullandı. Adanın adı, kaplumbağaya benzeyen kayalıklarından dolayı 'büyük kaplumbağanın yeri' anlamına gelen Michilimackinac kelimesinden geliyor.

1780 yılında İngilizler adaya kale kurdu ve yapı günümüzde hala ziyaret edilebiliyor. 19. yüzyılın sonlarında ise ada, Detroit ve Chicago'nun zengin ailelerinin yaz tatili noktası haline geldi. Günümüzde doğası, sakin atmosferi ve arabasız yaşamıyla Mackinac Adası, modern dünyadan uzaklaşmak isteyenler için dikkat çekmeye devam ediyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
