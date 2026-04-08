1898'den Beri Arabaların Yasak Olduğu Ada: Herkesin Atı Var

Mackinac Adası'nda otomobil yasağı 1898 yılına dayanıyor. Adada patlayan otomobil motoru atları korkutunca yerel yönetim içten yanmalı motorları yasaklama kararı aldı. İki yıl içinde yasak tüm adaya yayıldı ve o günden sonra motorlu araçlara izin verilmedi. Zamanla ada halkı da sakin yaşam temposunu benimseyerek bu geleneği sürdürmeye devam etti.

Günümüzde adada araba, motosiklet hatta golf arabası bile bulunmuyor. Ulaşım yürüyerek, bisikletle veya at arabalarıyla sağlanıyor. Çöp toplama, kargo teslimatı ve günlük taşımacılık bile atlarla yapılıyor. Yaz aylarında yaklaşık 600 at adada aktif olarak çalışıyor ve turizm sezonunun bitmesiyle ana karaya geri götürülüyor.