Okyanusun Ortasına 30 Katlı Devasa Yapay Ada İnşa Ediliyor

Okyanusun Ortasına 30 Katlı Devasa Yapay Ada İnşa Ediliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 13:36

Bilim dünyasında dengeler hızla değişiyor. Bazı ülkeler araştırma bütçelerini azaltırken, bazıları okyanusların ortasına dev yapılar kurmaya hazırlanıyor. Çin ise sınırları zorlayan projelerden biriyle gündemde. 30 katlı devasa yarı batık araştırma platformu inşa ediliyor. 2030 yılında tamamlanması planlanan yapı, okyanus araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

30 katlı devasa platform, okyanusun ortasında sabit duracak

30 katlı devasa platform, okyanusun ortasında sabit duracak

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından geliştirilen 'Açık Deniz Yüzen Ada' projesi, dünyanın en büyük dört mevsim hizmet verebilen deniz araştırma platformu olarak tanıtılıyor. Görünümü dev bir kruvaziyer gemisini andırıyor, ancak klasik gemilerden farklı şekilde yarı batık sistemle çalışacak. Petrol platformlarına benzer biçimde sabit kalabilecek, aynı zamanda gemi teknolojisinden yararlanacak hibrit tasarım dikkat çekiyor.

Yaklaşık 240 kişilik kapasiteye sahip platform, deniz felaketleri, meteoroloji, okyanus ekosistemleri ve ağır deniz ekipmanlarının test edilmesi gibi çok sayıda alanda kullanılacak. Güvertelerin büyüklüğü iki Amerikan futbol sahasına yakın olacak. 

Merkezde yer alan 'moon pool' adı verilen dev açıklık, denizaltı araçlarının doğrudan suya indirilebilmesini sağlayacak. Çin devlet medyasında yer alan bilgilere göre alanın büyüklüğü mavi balina boyutunda araçların bile konuşlandırılmasına imkan tanıyacak.

Derin deniz madenciliği ve okyanus araştırmaları için yeni dönem başlıyor

Derin deniz madenciliği ve okyanus araştırmaları için yeni dönem başlıyor

Dev platform, ekstrem açık deniz koşullarında uzun süreli bilimsel görevler yürütmek için tasarlanıyor. Araştırmacılar, tayfun oluşumlarını, okyanus akıntılarını ve mevsimsel değişimleri doğrudan yerinde inceleyebilecek. Böylece laboratuvar ortamı yerine gerçek deniz koşullarında veri toplanabilecek.

Aynı zamanda derin deniz madenciliği sistemleri ve açık deniz enerji ekipmanları test edilecek. Platformun 10.000 metreye kadar uzanan derinlik aralığında çalışabilecek şekilde planlandığı belirtiliyor. Okyanus keşfinin neredeyse tamamını kapsayabilecek araştırma kapasitesi, projeyi yalnızca araştırma üssü olmaktan çıkarıp geleceğin deniz teknolojileri merkezi haline getiriyor.

2030 yılında tamamlanması planlanan proje, okyanus araştırmalarında dengeleri değiştirebilir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
