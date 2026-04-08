Okyanusun Ortasına 30 Katlı Devasa Yapay Ada İnşa Ediliyor

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından geliştirilen 'Açık Deniz Yüzen Ada' projesi, dünyanın en büyük dört mevsim hizmet verebilen deniz araştırma platformu olarak tanıtılıyor. Görünümü dev bir kruvaziyer gemisini andırıyor, ancak klasik gemilerden farklı şekilde yarı batık sistemle çalışacak. Petrol platformlarına benzer biçimde sabit kalabilecek, aynı zamanda gemi teknolojisinden yararlanacak hibrit tasarım dikkat çekiyor.

Yaklaşık 240 kişilik kapasiteye sahip platform, deniz felaketleri, meteoroloji, okyanus ekosistemleri ve ağır deniz ekipmanlarının test edilmesi gibi çok sayıda alanda kullanılacak. Güvertelerin büyüklüğü iki Amerikan futbol sahasına yakın olacak.

Merkezde yer alan 'moon pool' adı verilen dev açıklık, denizaltı araçlarının doğrudan suya indirilebilmesini sağlayacak. Çin devlet medyasında yer alan bilgilere göre alanın büyüklüğü mavi balina boyutunda araçların bile konuşlandırılmasına imkan tanıyacak.