Aynı Ülkede 3 Başkenti, 12 Resmi Dili Olan İlginç Ülke

Pretoria idari başkent olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ofisi ve devlet kurumlarının büyük bölümü burada yer alıyor. Günlük yönetim kararlarının alındığı şehir olarak öne çıkıyor. Politik hareketlilik en yoğun şekilde Pretoria’da hissediliyor.

Cape Town ise yasama başkenti. Parlamento binası, tarihi yapılar ve siyasi tartışmalar burada yoğunlaşıyor. Parlamento oturumları sırasında şehir adeta ülkenin siyasi merkezi haline geliyor. Deniz manzarasıyla bilinen şehir, aynı zamanda politik atmosferiyle de dikkat çekiyor.

Bloemfontein ise yargı başkenti olarak görev yapıyor. Temyiz Mahkemesi burada bulunuyor. Daha sakin yapısıyla bilinen şehir, hukuk ve akademik yaşamın merkezi sayılıyor. Diğer iki başkente göre daha dingin bir tempoya sahip.