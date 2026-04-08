article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Aynı Ülkede 3 Başkenti, 12 Resmi Dili Olan İlginç Ülke

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 11:29

Başkent denildiğinde çoğu kişinin aklına tek şehir gelir. Hindistan için Yeni Delhi, Sri Lanka için Colombo, Türkiye için Ankara örnek verilir. Ancak bazı ülkeler alışılmış kalıpların dışına çıkar. Hatta üç farklı başkentle yönetilen ülkeler bile vardır. Güney Afrika tam olarak böyle bir örnek sunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aynı ülkeye üç başkent fikri nasıl ortaya çıktı?

Hikaye, 1910 yılına uzanıyor. Güney Afrika, dört güçlü koloninin birleşmesiyle tek ülke haline geldi. Cape Colony, Natal, Transvaal ve Orange River Colony uzun yıllar boyunca kendi siyasi etkisini korumuş bölgelerdi. Her bölge yeni ülkenin başkentinin kendi topraklarında olmasını istiyordu.

Cape bölgesi tarihi parlamento binası nedeniyle Cape Town'u öne çıkarırken, Transvaal yönetim merkezi haline gelen Pretoria’yı savundu. Orange River Colony ise güçlü mahkemeleri nedeniyle Bloemfontein’i önerdi. Hiçbir taraf geri adım atmayınca uzlaşma yolu tercih edildi.

Sonuç olarak güç paylaştırıldı. Yönetim, yasama ve yargı farklı şehirlere dağıtıldı. Böylece dünyada nadir görülen üç başkentli sistem ortaya çıktı.

Her şehir farklı görevi üstleniyor

Pretoria idari başkent olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ofisi ve devlet kurumlarının büyük bölümü burada yer alıyor. Günlük yönetim kararlarının alındığı şehir olarak öne çıkıyor. Politik hareketlilik en yoğun şekilde Pretoria’da hissediliyor.

Cape Town ise yasama başkenti. Parlamento binası, tarihi yapılar ve siyasi tartışmalar burada yoğunlaşıyor. Parlamento oturumları sırasında şehir adeta ülkenin siyasi merkezi haline geliyor. Deniz manzarasıyla bilinen şehir, aynı zamanda politik atmosferiyle de dikkat çekiyor.

Bloemfontein ise yargı başkenti olarak görev yapıyor. Temyiz Mahkemesi burada bulunuyor. Daha sakin yapısıyla bilinen şehir, hukuk ve akademik yaşamın merkezi sayılıyor. Diğer iki başkente göre daha dingin bir tempoya sahip.

3 başkent yetmiyor, 12 resmi dil de dikkat çekiyor

Güney Afrika yalnızca üç başkentiyle değil, dil çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Ülkede tam 12 resmi dil bulunuyor. İngilizce, Afrikaans ve farklı yerel diller resmi statüye sahip. Dil çeşitliliği, ülkenin kültürel zenginliğini yansıtıyor.

Her şehir farklı ritim taşıyor. Pretoria yönetim kararlarıyla hareketli, Cape Town parlamento dönemlerinde yoğun, Bloemfontein ise daha sakin bir hukuk merkezi olarak öne çıkıyor. Üç farklı başkent sistemi, yıllardır sorunsuz şekilde işlemeye devam ediyor.

Alışılmış başkent anlayışının dışına çıkan Güney Afrika, siyasi yapı açısından dünyanın en ilginç ülkeleri arasında yer alıyor. Üç başkentli model, farklı bölgelerin dengede kalmasını sağlarken ülke tarihinin uzlaşma kültürünü de yansıtıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın