article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
NASA’nın Yeni Dünya Fotoğrafı Neden Düşük Kaliteli Görünüyor?

Gökçe Cici
07.04.2026 - 11:27

1972 yılında çekilen ünlü Dünya fotoğrafı yıllardır hafızalara kazınmış durumda. Artemis II görevinde çekilen yeni görüntü ise sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok kişi yeni fotoğrafın neden daha soluk göründüğünü merak etti. Teknoloji gelişmişken görüntünün daha düşük kaliteli görünmesi kafaları karıştırdı. Aslında farkın arkasında oldukça ilginç teknik nedenler yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1972’de çekilen Dünya fotoğrafı neden hala daha net görünüyor?

1972 yılında Apollo 17 astronotları tarafından çekilen ünlü Dünya fotoğrafı, Güneş ışığının doğrudan gezegene vurduğu anda kaydedildi. Kıtalar, bulutlar ve okyanuslar canlı renklerle ortaya çıktı. Tam gündüz tarafında çekilen görüntü, atmosfer detaylarının daha belirgin görünmesini sağladı.

Artemis II görevinde paylaşılan görüntü ise gece tarafında çekildi. ISO değeri 51200 kullanıldı. Sensörün ışığa duyarlılığı artırıldı ancak yüksek ISO görüntüyü daha soluk hale getirdi. Dikkatli bakıldığında şehir ışıkları ve atmosferin yansıması görülebiliyor.

"Kalite neden düşük?" sorusunun cevabı uzay şartlarında saklı

Uzay görevlerinde görüntü kalitesi her zaman öncelik taşımıyor. Astronotların sağlık verileri, araç sistemleri ve telemetri bilgileri veri aktarımında öncelikli oluyor. Yaklaşık 400 bin kilometre mesafe bant genişliğini sınırlıyor. Canlı yayın görüntüleri bu nedenle daha düşük çözünürlükte paylaşılıyor.

Canlı yayın kameraları güneş panellerine yerleştiriliyor. Radyasyona dayanıklı olmaları öncelik taşıyor. Telefon kameralarının daha iyi görünmesinin nedeni ise yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojisi. Uzay görevlerinde paylaşılan görüntüler ise tamamen ham veri olarak aktarılıyor.

Artemis II görevinden gelen görüntüler neden önemli?

Artemis II görevi, Ay görevleri ve Mars yolculukları için kritik testler içeriyor. Orion uzay aracında 32 kamera yer alıyor. Astronotlar görev boyunca farklı açılardan görüntüler kaydediyor. Hatta iPhone 17 Pro Max ile çekilen fotoğraflar bile kısa sürede viral oldu.

NASA yetkililerine göre Dünya fotoğrafları teknik görüntülerden daha fazlasını ifade ediyor. Uzaydan bakıldığında sınırlar görünmüyor. Tek bir gezegen dikkat çekiyor. 54 yıl önce çekilen görüntü daha net görünse de Artemis II fotoğrafı farklı koşullar nedeniyle ayrı önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın