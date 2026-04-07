NASA’nın Yeni Dünya Fotoğrafı Neden Düşük Kaliteli Görünüyor?

Uzay görevlerinde görüntü kalitesi her zaman öncelik taşımıyor. Astronotların sağlık verileri, araç sistemleri ve telemetri bilgileri veri aktarımında öncelikli oluyor. Yaklaşık 400 bin kilometre mesafe bant genişliğini sınırlıyor. Canlı yayın görüntüleri bu nedenle daha düşük çözünürlükte paylaşılıyor.

Canlı yayın kameraları güneş panellerine yerleştiriliyor. Radyasyona dayanıklı olmaları öncelik taşıyor. Telefon kameralarının daha iyi görünmesinin nedeni ise yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojisi. Uzay görevlerinde paylaşılan görüntüler ise tamamen ham veri olarak aktarılıyor.