Dilan Polat’ın Ardından Mükremin Gezgin’in Hesabına da Erişim Engeli Geldi

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gezgin’in hesabına ulaşmaya çalışan kullanıcılar, hesabın görüntülenemediğini fark etti. Özellikle son dönemde fenomen isimlerle ilgili alınan kararların ardından bu gelişme de dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Mükremin Gezgin son aylarda adli süreç nedeniyle gündemde yer alan isimlerden biri olmuştu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gezgin, yasaklı madde soruşturma kapsamında tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Yaklaşık dört aylık sürecin ardından ise tahliye edilmişti. Tahliye haberinin ardından sosyal medya hesaplarına yeniden dönüş yapıp yapmayacağı da merak konusu olmuştu.