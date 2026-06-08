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Dilan Polat’ın Ardından Mükremin Gezgin’in Hesabına da Erişim Engeli Geldi

Dilan Polat’ın Ardından Mükremin Gezgin’in Hesabına da Erişim Engeli Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 10:41
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Son dönemde sosyal medya fenomenleriyle ilgili yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Adli süreçlerle birlikte dijital platformlardaki hesaplara yönelik alınan kararlar da yakından takip ediliyor. Özellikle milyonlarca takipçiye ulaşan hesaplarla ilgili gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Son günlerde bu konuda peş peşe yeni kararlar alınırken, bir fenomen ismin hesabıyla ilgili daha dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce Dilan Polat’ın Instagram hesabıyla ilgili alınan karar konuşulurken şimdi de başka bir sosyal medya fenomeni olan Mükremin Gezgin’in hesabı gündeme geldi.

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Mükremin Gezgin’in resmi Instagram hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

Mükremin Gezgin’in resmi Instagram hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gezgin’in hesabına ulaşmaya çalışan kullanıcılar, hesabın görüntülenemediğini fark etti. Özellikle son dönemde fenomen isimlerle ilgili alınan kararların ardından bu gelişme de dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Mükremin Gezgin son aylarda adli süreç nedeniyle gündemde yer alan isimlerden biri olmuştu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gezgin, yasaklı madde soruşturma kapsamında tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Yaklaşık dört aylık sürecin ardından ise tahliye edilmişti. Tahliye haberinin ardından sosyal medya hesaplarına yeniden dönüş yapıp yapmayacağı da merak konusu olmuştu.

Ancak tahliyeden kısa süre sonra bu kez Instagram hesabıyla ilgili gelişme gündeme geldi.

Ancak tahliyeden kısa süre sonra bu kez Instagram hesabıyla ilgili gelişme gündeme geldi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat’ın Instagram hesabıyla ilgili yaşanan gelişmeler de gündemde yer almıştı. Bu nedenle iki olayın peş peşe yaşanması sosyal medya platformlarında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Fenomen hesaplarına yönelik alınan kararların devam edip etmeyeceği ise merak edilmeye başlandı.

Kaynaklara göre Mükremin Gezgin’in hesabına getirilen erişim engeli, sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen adli süreçler ve alınan tedbirler kapsamında gerçekleşti. Daha önce Dilan Polat’ın hesabı için uygulanan kararın ardından bu kez Gezgin’in resmi Instagram hesabı erişime kapatıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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