Dilan Polat’ın Ardından Mükremin Gezgin’in Hesabına da Erişim Engeli Geldi
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Son dönemde sosyal medya fenomenleriyle ilgili yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Adli süreçlerle birlikte dijital platformlardaki hesaplara yönelik alınan kararlar da yakından takip ediliyor. Özellikle milyonlarca takipçiye ulaşan hesaplarla ilgili gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Son günlerde bu konuda peş peşe yeni kararlar alınırken, bir fenomen ismin hesabıyla ilgili daha dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce Dilan Polat’ın Instagram hesabıyla ilgili alınan karar konuşulurken şimdi de başka bir sosyal medya fenomeni olan Mükremin Gezgin’in hesabı gündeme geldi.
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Mükremin Gezgin’in resmi Instagram hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.
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Ancak tahliyeden kısa süre sonra bu kez Instagram hesabıyla ilgili gelişme gündeme geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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