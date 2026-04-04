Bilim İnsanları Evrenin En Eski Gizemlerinden Birini Çözdü

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 15:09

Evrenin ne zaman aydınlandığı uzun süredir merak edilen sorulardan biri. Büyük Patlama sonrası ortam bugünkü gibi yıldızlarla dolu değildi. Uzay sıcak, yoğun ve ışığın ilerleyemediği bir yapıdaydı. Atomlar oluşsa bile ortalık hala karanlıktı. Ardından evrenin kaderini değiştiren dönem başladı.

Evren uzun süre karanlıktı, ardından "kozmik şafak" başladı

Büyük Patlama’dan sonra evren parlak yıldızlarla dolu değildi. Yoğun gaz bulutları ve yüklü parçacıklar ışığın ilerlemesini engelliyordu. Sıcaklık düştüğünde atomlar oluştu ancak ortam hala karanlıktı. Uzayda ışık kaynağı sayılabilecek yapı henüz ortaya çıkmamıştı. Hidrojen gazıyla kaplı dev boşluklar, ilk yıldızların doğmasını bekliyordu.

Sonrasında 'kozmik şafak' adı verilen dönem başladı. İlk yıldızlar ve galaksiler ortaya çıktı, güçlü radyasyon üretildi. Yayılan enerji hidrojen atomlarından elektronları kopardı. Reiyonizasyon adı verilen süreç sayesinde ışık ilk kez serbestçe ilerleyebildi. Karanlık dağıldı ve evren görünür hale geldi.

Yıllardır bilim insanları dönüşümü neyin tetiklediğini anlamaya çalışıyordu. Dev galaksiler, süper kütleli kara delikler ya da güçlü enerji patlamaları öne çıkan ihtimaller arasındaydı. Evren çapında değişim yaratacak gücün büyük yapılardan gelmesi mantıklı görünüyordu. Yeni araştırma ise beklenmedik sonuç ortaya koydu.

Dev galaksiler değil, küçük galaksiler evreni aydınlatmış olabilir

James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu verilerini inceleyen uluslararası astronom ekibi, Abell 2744 adı verilen uzay bölgesine odaklandı. Yerçekiminin doğal büyüteç gibi davrandığı alanda derin gözlemler yapıldı. Karşılaşılan manzara dev galaksilerden oluşan sınırlı yapı değil, çok sayıda küçük cüce galaksiden oluşuyordu. Üstelik sayıları tahmin edilenden çok daha fazlaydı.

Araştırmaya göre erken evrende küçük galaksiler büyük galaksilerden yaklaşık 100 kat daha fazlaydı. Boyutları küçük olsa da yüksek enerjili radyasyon üretme kapasitesi beklenenden güçlüydü. Astrofizikçi Hakim Atek’e göre düşük kütleli galaksiler şaşırtıcı derecede yoğun enerji üretiyordu. Toplu halde ortaya çıkan etki, evrenin tamamını değiştirecek seviyeye ulaşıyor.

Ortaya çıkan tablo oldukça dikkat çekici. Kozmik ışığı dev yapılar değil, sayıca fazla küçük galaksiler yakmış olabilir. Tek tek zayıf görünen galaksiler, birlikte hareket ederek evrenin karanlık dönemini sona erdirmiş olabilir.

Araştırma şimdilik gökyüzünün belirli bölgesine dayanıyor. Bilim insanları aynı modelin diğer bölgelerde de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Ancak elde edilen veriler, evrenin karanlıktan aydınlığa geçişine dair en güçlü açıklamalardan biri olarak görülüyor. Evrenin ışıkları sandığımızdan daha mütevazı kaynaklarla yanmış olabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
