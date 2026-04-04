Bilim İnsanları Evrenin En Eski Gizemlerinden Birini Çözdü

James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu verilerini inceleyen uluslararası astronom ekibi, Abell 2744 adı verilen uzay bölgesine odaklandı. Yerçekiminin doğal büyüteç gibi davrandığı alanda derin gözlemler yapıldı. Karşılaşılan manzara dev galaksilerden oluşan sınırlı yapı değil, çok sayıda küçük cüce galaksiden oluşuyordu. Üstelik sayıları tahmin edilenden çok daha fazlaydı.

Araştırmaya göre erken evrende küçük galaksiler büyük galaksilerden yaklaşık 100 kat daha fazlaydı. Boyutları küçük olsa da yüksek enerjili radyasyon üretme kapasitesi beklenenden güçlüydü. Astrofizikçi Hakim Atek’e göre düşük kütleli galaksiler şaşırtıcı derecede yoğun enerji üretiyordu. Toplu halde ortaya çıkan etki, evrenin tamamını değiştirecek seviyeye ulaşıyor.

Ortaya çıkan tablo oldukça dikkat çekici. Kozmik ışığı dev yapılar değil, sayıca fazla küçük galaksiler yakmış olabilir. Tek tek zayıf görünen galaksiler, birlikte hareket ederek evrenin karanlık dönemini sona erdirmiş olabilir.

Araştırma şimdilik gökyüzünün belirli bölgesine dayanıyor. Bilim insanları aynı modelin diğer bölgelerde de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Ancak elde edilen veriler, evrenin karanlıktan aydınlığa geçişine dair en güçlü açıklamalardan biri olarak görülüyor. Evrenin ışıkları sandığımızdan daha mütevazı kaynaklarla yanmış olabilir.