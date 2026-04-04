Tünel Açmak Zor Gelince Dağı Dilim Dilim Kestiler! Akılalmaz Otoyol Projesi

Projeyle birlikte ekonomik hareketliliğin artması bekleniyordu. Ulaşımın kolaylaşması turizm, ticaret ve lojistik açısından önemli avantaj sağladı. Bölgedeki uzak köylerin şehirle bağlantısı güçlendi ve günlük hayat daha erişilebilir hale geldi.

Köprü, turistik ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise projeyi görenleri ikiye bölüyor. Kimileri mühendislik başarısına hayran kalırken kimileri yükseklik nedeniyle sürüş fikrinin bile ürkütücü olduğunu söylüyor.

Guizhou eyaleti halihazırda 'dünyanın en yüksek köprü müzesi' olarak anılıyor. Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü ise bölgenin en iddialı projesi olarak gösteriliyor.