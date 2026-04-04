Tünel Açmak Zor Gelince Dağı Dilim Dilim Kestiler! Akılalmaz Otoyol Projesi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 13:21

Çin’in Guizhou eyaletinde yürütülen otoyol projesi mühendislik dünyasında dikkat çekti. Tünel açmak yerine dağ zirveleri kesilerek geçiş koridoru oluşturuldu. Proje dünyanın en yüksek köprüsünü de kapsıyor. Dağlık coğrafya nedeniyle ulaşım yıllardır zor ilerliyordu. Çalışma tamamlandı, ulaşım süresi dakikalara indi!

Dağları delmek yerine zirveleri kestiler

Çin’in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin yaklaşık yüzde 92’si dağ ve uçurumlarla kaplı. Doğal manzara etkileyici olsa da ulaşım açısından ciddi zorluk yaratıyor. Dar virajlı yollar, saatler süren yolculuklar ve ulaşılması zor köyler bölge halkı için yıllardır günlük hayatın parçasıydı.

Lu’an Otoyolu projesinde mühendisler klasik yöntemlerden farklı hareket etti. Uzun tüneller açmak yerine dağ zirveleri kesilerek geniş bir geçiş koridoru oluşturuldu. Patlayıcılar, büyük sondaj makineleri ve hassas kazı teknikleri kullanıldı. Ortaya çıkan V şeklindeki dev yarık sayesinde otoyol dağların arasından değil, doğrudan üstünden ilerleyecek şekilde planlandı.

Projenin yıldızı: Dünyanın en yüksek köprüsü

Lu’an Otoyolu’nun en dikkat çekici bölümü Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü. Köprü tamamlandığında vadi tabanından yaklaşık 625 metre yüksekte yer alıyor. Böylece dünyanın en yüksek köprüsü unvanını aldı.

Yaklaşık 2.9 kilometre uzunluğa sahip köprü 93 çelik segmentten oluşuyor. Yapının toplam ağırlığı yaklaşık 22 bin ton olarak açıklandı. Eyfel Kulesi’nin yaklaşık üç katı ağırlığında olduğu belirtiliyor. Yüksek rakım nedeniyle inşaat sırasında GPS kontrollü kablo vinçleri ve rüzgar sensörleri kullanıldı.

Sadece ulaşım değil, bölgenin kaderi değişiyor

Projeyle birlikte ekonomik hareketliliğin artması bekleniyordu. Ulaşımın kolaylaşması turizm, ticaret ve lojistik açısından önemli avantaj sağladı. Bölgedeki uzak köylerin şehirle bağlantısı güçlendi ve günlük hayat daha erişilebilir hale geldi.

Köprü, turistik ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise projeyi görenleri ikiye bölüyor. Kimileri mühendislik başarısına hayran kalırken kimileri yükseklik nedeniyle sürüş fikrinin bile ürkütücü olduğunu söylüyor.

Guizhou eyaleti halihazırda 'dünyanın en yüksek köprü müzesi' olarak anılıyor. Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü ise bölgenin en iddialı projesi olarak gösteriliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
