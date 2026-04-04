İsrailli Turistin AntiSemitizm Eleştirisine Yunan Halkından Sert Yanıt: "Siyonistler Burada İstenmiyorsunuz."

'İran’dan gelen füze tehditleri altında geçen bir ayın ardından çocuklarımızı alıp kısa bir mola vermek için İsrail’den ayrıldık. Gece geç saatlerde Atina’ya indik. Ancak ertesi sabah şehirde sadece 10 dakika yürüdükten sonra doğrudan otele geri döndük ve bir sonraki destinasyonumuza en erken uçuşu ayarladık.

Antisemitizmin bu kadar açık ve yaygın olduğu bir yerde kalamam. Her köşe utanç verici grafitiler, nefret dolu sloganlar ve antisemitik görsellerle kaplıydı.

Atina, kendine bir bak. Şehir kirli, kaotik ve utanç verici bir halde.

İnsanlık tarihinin en büyük miraslarından birine saygısızlık ediyorsunuz. Felsefenin, edebiyatın ve demokrasinin doğduğu yer burası.

Bugün ise kontrolsüz ve anarşik bir yer gibi hissettiriyor. Zamanımıza ve ilgimize layık değilsiniz. Önce sorunlarınızı çözün. Sonra konuşuruz.'