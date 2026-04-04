article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrailli Turistin AntiSemitizm Eleştirisine Yunan Halkından Sert Yanıt: "Siyonistler Burada İstenmiyorsunuz."

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 10:52

İran-İsrail gerilimi son dönemde gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Bölgedeki saldırılar ve karşılıklı tehditler siviller üzerinde de etkisini gösterdi. Birçok İsrailli ve İranlı aile geçici olarak farklı ülkelere gitmeye başladı. Son olarak Atina’ya giden İsrailli bir adamın paylaştıkları gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atina'ya giden İsrailli bir adam Yunanistan sokaklarında gördüklerini paylaştı 👇🏻

'İran’dan gelen füze tehditleri altında geçen bir ayın ardından çocuklarımızı alıp kısa bir mola vermek için İsrail’den ayrıldık. Gece geç saatlerde Atina’ya indik. Ancak ertesi sabah şehirde sadece 10 dakika yürüdükten sonra doğrudan otele geri döndük ve bir sonraki destinasyonumuza en erken uçuşu ayarladık.

Antisemitizmin bu kadar açık ve yaygın olduğu bir yerde kalamam. Her köşe utanç verici grafitiler, nefret dolu sloganlar ve antisemitik görsellerle kaplıydı.

Atina, kendine bir bak. Şehir kirli, kaotik ve utanç verici bir halde.

İnsanlık tarihinin en büyük miraslarından birine saygısızlık ediyorsunuz. Felsefenin, edebiyatın ve demokrasinin doğduğu yer burası.

Bugün ise kontrolsüz ve anarşik bir yer gibi hissettiriyor. Zamanımıza ve ilgimize layık değilsiniz. Önce sorunlarınızı çözün. Sonra konuşuruz.'

Bu paylaşımın ardından pek çok Yunan kullanıcı tepki gösterdi 👇🏻

'Yunan misafirperverliğinin en güzel hali!'

"Doğru grafitilerle İsrailli turistlerden kurtulabilirsiniz."

"Git başka yerde ağla, Nazi."

"Yani anti-Siyonist grafitiler, Siyonistleri uzaklaştırma konusunda işe yaramış görünüyor ve yerleşimci, Yunanistan’da Yunanların ne yaptığına alınmaya o kadar odaklanmış ki bunu fark edemeyecek kadar aptal. Atina’daki grafiti yapanlara tam destek."

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Mesele bu zaten. Soykırımcılarla konuşmak, onları görmek, onlara müsamaha göstermek istemiyoruz. Yunanistan'dan olabildiğince uzaklaşın."

"Yunanistan’a gelecek diğer İsraillilere duyuru: Hoş karşılanmıyorsunuz!"

"Gelmesen de olur, bir daha gelme."

"Burada soykırımcıları istemiyoruz."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
63
16
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın