Meteoroloji'den 13 İle "Çöl Tozu" Alarmı: Etkisini Artıracak!

Meteoroloji'den 13 İle "Çöl Tozu" Alarmı: Etkisini Artıracak!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 08:33

Güneyden esen kuvvetli rüzgar, ülkemize Afrika'dan çöl tozu taşımaya başladı. Özellikle Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da etkisini artıran çöl tozuna karşı Meteoroloji'den uyarı yayınlandı. 

Öte yandan yurdun tamamına yayılan yağış Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olacak.

Afrika üzerinden gelen çöl tuzu, ülkemizde etkili olmaya devam ediyor.

Afrika üzerinden gelen çöl tuzu, ülkemizde etkili olmaya devam ediyor.

Güneyden esen kuvvetli rüzgar, Afrika'dan taşıdığı çöl tozuyla ülkemizi etkisi altına aldı. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da etkili olan çöl tozu nedeniyle, Cuma günü vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Adana ve çevresinde gökyüzünün tamamen tozla kaplandığı görüldü. 

Çöl tozu, Cumartesi günü de etkisini sürdürecek.

Meteoroloji, 13 kentimizi çöl tozuna karşı uyardı.

Meteoroloji, 13 kentimizi çöl tozuna karşı uyardı.

MGM; sarı kod yayınlayarak Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis için çöl tozu uyarısı yaptı.

Özellikle astım ve benzeri hastalığı olan kişilerin, dışarı çıkacakları zaman dikkatli olmaları ve maske kullanmaları öneriliyor.

Bugün hava nasıl?

Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun tamamında sağanak yağış devam edecek. Yağışların, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. MGM özellikle Ege kıyıları için sel ve su baskını uyarısı yaptı.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
