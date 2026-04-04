Bolu Belediyesi'ne Operasyon Düzenlendi: Belediye Binasında Arama Yapılıyor

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 08:16

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibinin arama yaptığı kaydedildi.

Bolu Belediyesi'nde arama yapılıyor.

İHA, Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında erken saatlerde jandarma ekiplerinin belediye binasına gelerek arama yaptığını aktardı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmış, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Soruşturma kapsamında diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
