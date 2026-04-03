İçişleri Bakanlığı İmzasıyla Yazı İlgili Birimlere Gitti: Basın Kartı Kimlik Yerine Geçecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.04.2026 - 23:05

Mustafa Çiftçi imzasıyla kolluk birimlerine gönderilen yazıda, geçerli şekilde düzenlenmiş basın kartı gösteren kişilerden ayrıca kimlik talep edilmemesi gerektiği bildirildi.

Kimlik kontrolleri için uyarı yazısı gönderildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Mustafa Çiftçi imzasıyla kolluk birimlerine “basın kartı” konulu bir yazı gönderildi.

Yazıda, basın kartının gazetecilerin mesleki faaliyetlerini yürütürken belirli yetki ve kolaylıklar sağlayan bir belge olduğu vurgulanırken, bu kartın gerekli şartları taşıyan basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verildiği hatırlatıldı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

'Basın kartı bilgiye erişim hakkı, haberleşme hürriyeti ve kamusal denetim mekanizmalarının işletilmesi noktasında önem arz etmektedir. 13 Ekim 2022 tarihinde 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun Ek Madde 1'inde yapılan değişiklikle kanuna 'Basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi' olduğu hükmü eklenmiştir. Basın Kartı Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 5'inci maddelerinde, 'Basın kartları, başkanlıkça verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesidir' şeklinde nitelendirilmiştir. Mezkur kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 'resmi kimlik belgesi' statüsüne sahip olan basın kartları kimlik tespiti süreçlerinde resmi kimlik belgesi olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda usulüne uygun olarak düzenlenmiş basın kartını ibraz eden kişilerden kolluk birimlerimizce ayrıca bir kimlik belgesi ibraz etmelerinin istenmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
