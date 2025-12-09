2 Saatlik Yolculuğu 2 Dakikaya İndiren Dev Köprü! 625 Metre Yükseklikte

Yapının 625 metreye ulaşan yüksekliği, onu önceki rekor sahibi Beipanjiang (Duge) Köprüsü’nün yaklaşık 60 metre önüne taşıdı. 2.890 metrelik uzunluğuyla dev bir kanyonun iki yakasını birleştiren köprü; gerçek anlamda ulaşılamazı, ulaşılır hale getirdi. Yalnızca araç geçişi için değil, mühendislik tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Açılış öncesinde yapılan dinamik yük testinde 96 kamyonun eş zamanlı olarak köprüye çıkarılması, güvenliği de belgeler nitelikte oldu. Bölge halkının yıllardır 'Dünya yarığı' olarak adlandırdığı Huajiang Kanyonu, artık ulaşılması zor bir coğrafya olmaktan çıktı.