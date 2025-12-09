2 Saatlik Yolculuğu 2 Dakikaya İndiren Dev Köprü! 625 Metre Yükseklikte
Çin’in Guizhou eyaletinde tamamlanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, mühendislik alanında yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yerden 625 metre yüksekliğe ulaşan köprü, açılışıyla birlikte ulaşım süresini iki saatten sadece iki dakikaya düşürdü. Üstelik şimdiden Guinness Dünya Rekorları listesine girmiş durumda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en yüksek köprüsü rekorunu resmen kırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köprü yalnızca ulaşımı hızlandırmakla kalmadı, etrafında dev bir turizm potansiyeli yarattı
Bölgedeki kalkınmanın anahtarı olabilir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın