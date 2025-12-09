onedio
2 Saatlik Yolculuğu 2 Dakikaya İndiren Dev Köprü! 625 Metre Yükseklikte

Gökçe Cici
09.12.2025 - 13:06

Çin’in Guizhou eyaletinde tamamlanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, mühendislik alanında yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yerden 625 metre yüksekliğe ulaşan köprü, açılışıyla birlikte ulaşım süresini iki saatten sadece iki dakikaya düşürdü. Üstelik şimdiden Guinness Dünya Rekorları listesine girmiş durumda!

Dünyanın en yüksek köprüsü rekorunu resmen kırdı

Yapının 625 metreye ulaşan yüksekliği, onu önceki rekor sahibi Beipanjiang (Duge) Köprüsü’nün yaklaşık 60 metre önüne taşıdı. 2.890 metrelik uzunluğuyla dev bir kanyonun iki yakasını birleştiren köprü; gerçek anlamda ulaşılamazı, ulaşılır hale getirdi. Yalnızca araç geçişi için değil, mühendislik tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Açılış öncesinde yapılan dinamik yük testinde 96 kamyonun eş zamanlı olarak köprüye çıkarılması, güvenliği de belgeler nitelikte oldu. Bölge halkının yıllardır 'Dünya yarığı' olarak adlandırdığı Huajiang Kanyonu, artık ulaşılması zor bir coğrafya olmaktan çıktı.

Köprü yalnızca ulaşımı hızlandırmakla kalmadı, etrafında dev bir turizm potansiyeli yarattı

Seyir terasları, kanyonun derinliğine bakan cam yürüyüş yolları ve panoramik manzaralar şimdiden turist akınına yol açmış durumda. Kasım ayında açılması planlanan cam asansörlü yüksek kafe, köprünün kulelerinden birine yerleştirilecek.

Adrenalin tutkunları da unutulmadı. Yetkililere göre bungee jumping ve BASE jumping için hazırlanan platformlar çok yakında hizmete sunulacak. Böylece köprü, sadece bir mühendislik başarısı değil, ekstrem sporlar için global bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Bölgedeki kalkınmanın anahtarı olabilir

Guizhou’nun dağlık yapısı ulaşımı zorlaştırdığı için bölge yıllarca ekonomik gelişim açısından geri planda kaldı. Yerel uzmanlara göre köprü, bu kaderi değiştirecek en önemli adımlardan biri. Bölgedeki ticaret, turizm ve konaklama sektörleri şimdiden hareketlenmiş durumda. Yerel işletmelerde doluluk oranları artarken, küçük yerleşim yerlerine bile dışarıdan ziyaretçilerin akın ettiği bildiriliyor.

Uzmanlar, Guizhou’nun gelecekte yüksek köprülerin merkezi olarak anılacağını belirtiyor. 2030’a kadar 100 metre üzeri 1000’den fazla köprünün bölgede yer alması bekleniyor. Huajiang’ın bu listenin en simgesel yapısı olarak uzun yıllar gündemde kalacağı düşünülüyor.

