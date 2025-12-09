Uyku Kalitesini En Çok Artıran Egzersiz Türü Açıklandı! Yürüyüşten Bile Etkili

Harbin Spor Üniversitesi tarafından yürütülen meta-analiz, 2.500’den fazla katılımcının yer aldığı 30 kontrollü çalışmayı değerlendirdi. Hem yetişkinlerde hem de gençlerde görülen uyku problemlerine odaklanan araştırma, yoga yapan kişilerin uyku süresi, uykuya dalma hızı ve genel uyku kalitesi açısından yürüyüş veya direnç egzersizi yapanlardan daha iyi sonuç aldığını gösterdi.

Araştırmacılar, en etkili yöntemin haftada iki kez, 30 dakikadan kısa süren yoğun yoga seansları olduğunu belirtiyor. Bulgulara göre yürüyüş ikinci sırada gelirken, onu direnç antrenmanları takip ediyor. Egzersizlerin etkisinin gözle görülür şekilde ortaya çıkması ise 8 ila 10 haftalık bir süreç gerektiriyor.