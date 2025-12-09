Uyku Kalitesini En Çok Artıran Egzersiz Türü Açıklandı! Yürüyüşten Bile Etkili
Düzenli egzersiz yapmak, uyku kalitesini artırmanın en bilinen yollarından biri. Ancak yakın zamanda yapılan geniş çaplı bir araştırma, hangi egzersizin uykuya en çok fayda sağladığı sorusunu yanıtladı. 30 farklı çalışmanın meta-analizi, yürüyüş, aerobik egzersiz ve direnç antrenmanına göre yoga yapmanın çok daha etkili sonuçlar verdiğini ortaya koydu!
Yüksek yoğunluklu yoga, diğer egzersiz türlerine göre daha güçlü sonuçlar veriyor.
Yoga neden bu kadar etkili? Bilim insanları birkaç olası mekanizma üzerinde duruyor.
Araştırmalar umut verici ama uzmanlar hala temkinli.
