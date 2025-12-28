Sevgili Aslan, yılın son pazartesi günü disiplinli ve iddialı bir ruh haline sahip olacaksın. Güneş'in Oğlak burcunda olduğu bugün, iş düzenini, sorumluluklarını ve hedeflerini netleştirme fırsatı bulabilirsin. 2025 yılı boyunca başına dert olan dağınıklıkları bugün tek tek toparlama fırsatın var. Bu yüzden odaklanmalısın!

Tam da bu noktada eğer, 2026'da 'lider' pozisyonunda olmak istiyorsan, stratejini şimdi belirlemelisin. Seni zirveye taşıyacak bir sürecin başlangıcındasın, bu nedenle daha planlı, daha kararlı ve kendinden emin bir duruş sergilemelisin. Tabii bu duruşun altını da doldurmalı, bilgi birikimin ve tecrübene uygun işlere odaklanarak başarıyı doğal olarak kendine çekmelisin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise ego savaşlarını geride bırakmalısın! Kendini tamamen ona bıraktığın, ama aynı zamanda özgür ve içten bağlar kurduğun kişiyle yollarını birleştirebilirsin. Aşkın bir rekabet, bir yarış ya da kuralları olan bir oyun olmadığını kabul etmelisin. Böylece gerçek aşkı başucunda bulabilirsin. İster mevcut ilişkinde ister seni kendine çeken flörtünde duygular dışında bir şeye odaklanmamalısın. Sahi, ona aşık mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…