Sabah Bahar Akşam Kış: Marmara Bölgesine Sağanak Yağış Uyarısı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler, Türkiye genelinde tam bir geçiş havasının yaşanacağını ortaya koyuyor. Günün ilk saatlerinde bahar esintilerini andıran sakin ve yer yer sisli bir hava hakimken, akşam saatlerinden itibaren batı bölgeleri kışın soğuk ve yağışlı yüzüyle yeniden tanışacak.

Batı şeridinde yağış mesaisi başlıyor

Güne puslu ve sisli bir gökyüzüyle uyanan Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyıları, akşam saatlerinden itibaren alçak basınç sisteminin etkisi altına giriyor. Tahminlere göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinde akşam saatlerinde başlayacak olan yağmur ve sağanak yağışlar, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere bölge genelinde etkisini hissettirecek. Ege Bölgesi'nde ise İzmir ve kuzey kıyıları gece saatlerinde sağanak yağışın etkisi altında kalacak.

Doğu bölgelerinde çığ ve kar erimesi riski var.

Ülkenin doğu kesimlerinde ise kış koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde Van çevresinde görülen hafif kar yağışı yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraksa da, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ciddiyetini koruyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunduğu bildirilerek vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Denizlerde fırtınamsı rüzgar beklentisi var.

Deniz ulaşımı ve balıkçılar için yapılan uyarılarda ise Doğu Akdeniz ön plana çıkıyor. Doğu Akdeniz’de rüzgarın öğle saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı esmesi beklenirken, dalga boyunun yer yer 2,5 metreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Karadeniz ve Marmara’da ise görüş mesafesinin sis ve pus nedeniyle yer yer zayıflayabileceği, denizcilerin dikkatli seyretmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca hava sıcaklıklarında ülke genelinde radikal bir değişim beklenmezken, termometrelerin mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul'da 11, Ankara'da 11, İzmir'de 18 ve Antalya'da 19 derece olması beklenirken, Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürerek Erzurum ve Kars'ta sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
