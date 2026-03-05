Sabah Bahar Akşam Kış: Marmara Bölgesine Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler, Türkiye genelinde tam bir geçiş havasının yaşanacağını ortaya koyuyor. Günün ilk saatlerinde bahar esintilerini andıran sakin ve yer yer sisli bir hava hakimken, akşam saatlerinden itibaren batı bölgeleri kışın soğuk ve yağışlı yüzüyle yeniden tanışacak.
Batı şeridinde yağış mesaisi başlıyor
Doğu bölgelerinde çığ ve kar erimesi riski var.
Denizlerde fırtınamsı rüzgar beklentisi var.
