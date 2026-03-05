Sabah Bahar Akşam Kış: Marmara Bölgesine Sağanak Yağış Uyarısı

Deniz ulaşımı ve balıkçılar için yapılan uyarılarda ise Doğu Akdeniz ön plana çıkıyor. Doğu Akdeniz’de rüzgarın öğle saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı esmesi beklenirken, dalga boyunun yer yer 2,5 metreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Karadeniz ve Marmara’da ise görüş mesafesinin sis ve pus nedeniyle yer yer zayıflayabileceği, denizcilerin dikkatli seyretmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca hava sıcaklıklarında ülke genelinde radikal bir değişim beklenmezken, termometrelerin mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul'da 11, Ankara'da 11, İzmir'de 18 ve Antalya'da 19 derece olması beklenirken, Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürerek Erzurum ve Kars'ta sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.