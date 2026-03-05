Kripto Varlıklara Yeni Vergi Düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kabul Edildi
Kripto varlıklara yönelik yeni vergi düzenlemesini içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeye göre kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni kanun teklifi ile kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın