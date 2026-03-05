Kripto Varlıklara Yeni Vergi Düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kabul Edildi

Yeni kanuna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yapılan satış ve transfer işlemleri vergiye tabi olacak. Kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.

Belirlenen vergi oranını her bir işlem türü itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye veya 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek.

Söz konusu hükmün, düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren ikinci ayın başında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.