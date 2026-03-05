onedio
Kripto Varlıklara Yeni Vergi Düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kabul Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 08:24

Kripto varlıklara yönelik yeni vergi düzenlemesini içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeye göre kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni kanun teklifi ile kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Yeni kanuna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yapılan satış ve transfer işlemleri vergiye tabi olacak. Kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.

Belirlenen vergi oranını her bir işlem türü itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye veya 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek.

Söz konusu hükmün, düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren ikinci ayın başında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
