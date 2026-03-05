Benny Blanco'nun Kirli Ayaklarını Öperek Hepimize Şok Yaşatan Selena Gomez Nedenini Açıkladı
Selena Gomez ve Benny Blanco çifti gündemden düşmüyor. Son günlerde Blanco’nun viral olan “kirli ayak” görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ardından Gomez'in o kirli ayakları öpmesi herkesi şoke etmişti. Gelen tepkilerin ardından Gomez sessizliğini bozdu ve halinden memnun olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, son günlerde magazin manşetlerinden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eleştiriler sürerken Selena Gomez’in kocası Benny Blanco’nun ayaklarını öptüğü görüntüler de sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Gelen tepkilerin ardından Selena Gomez konuya açıklık getirdi ve ilişkisi hakkında dikkat çeken sözler söyledi:
