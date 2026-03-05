onedio
Benny Blanco'nun Kirli Ayaklarını Öperek Hepimize Şok Yaşatan Selena Gomez Nedenini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.03.2026 - 08:38

Selena Gomez ve Benny Blanco çifti gündemden düşmüyor. Son günlerde Blanco’nun viral olan “kirli ayak” görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ardından Gomez'in o kirli ayakları öpmesi herkesi şoke etmişti. Gelen tepkilerin ardından Gomez sessizliğini bozdu ve halinden memnun olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı. 

İşte detaylar…

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, son günlerde magazin manşetlerinden düşmüyor.

Özellikle Benny Blanco’nun rahat ve dağınık tarzı sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor. Geçtiğimiz günlerde Blanco kirli ayaklarıyla gündem olmuştu. Viral olan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ünlü prodüktörü eleştiren yorumlar yaptı.

Tepkilerin büyümesi üzerine Benny Blanco da konuyla ilgili açıklama yapmış ve eleştirilere esprili bir dille yanıt vermişti.

“Ayaklarım harika.”

Eleştiriler sürerken Selena Gomez’in kocası Benny Blanco’nun ayaklarını öptüğü görüntüler de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Görüntüler sosyal medya ahalisini kişiyi şoke ederken 'Bu kıza büyü yapılmış başka açıklaması yok' yorumları yağmıştı.

Gelen yorumlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Gelen tepkilerin ardından Selena Gomez konuya açıklık getirdi ve ilişkisi hakkında dikkat çeken sözler söyledi:

“Geçmişimi açıklamamı istemeyen tek adam o. Bana sadece ızgara peynirli sandviç yapıyor ve ben de karşılığında ayaklarını öpüyorum. İşte bu lüks.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
