Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Serdar Ortaç Benzerliğine İki Çift Lafı Olan Kişiler

ABD ve İsrail'in İran'la savaşmasının ardından açıklamaları tüm dünya tarafından merak edilen isimler var. Bunların en önemlilerinden biri de savaştaki tutumu merak edilen ve altüst olan enerji piyasaları nedeniyle geleceği merak edilen Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi. Ancak Yi'nin ülkemizde gündeme gelme sebebi politikadan çok daha fazlası...

Kendisi ünlü popçu Serdar Ortaç'a benzetildi ve X'te bu konuda birkaç gündür şakaların ardı arkası kesilmiyor.