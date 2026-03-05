onedio
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Serdar Ortaç Benzerliğine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Serdar Ortaç Benzerliğine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 09:33

ABD ve İsrail'in İran'la savaşmasının ardından açıklamaları tüm dünya tarafından merak edilen isimler var. Bunların en önemlilerinden biri de savaştaki tutumu merak edilen ve altüst olan enerji piyasaları nedeniyle geleceği merak edilen Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi. Ancak Yi'nin ülkemizde gündeme gelme sebebi politikadan çok daha fazlası... 

Kendisi ünlü popçu Serdar Ortaç'a benzetildi ve X'te bu konuda birkaç gündür şakaların ardı arkası kesilmiyor.

Tabii Vang Yi'nin her açıklaması bu benzerlik nedeniyle viral oluyor.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

