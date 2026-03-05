Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Serdar Ortaç Benzerliğine İki Çift Lafı Olan Kişiler
ABD ve İsrail'in İran'la savaşmasının ardından açıklamaları tüm dünya tarafından merak edilen isimler var. Bunların en önemlilerinden biri de savaştaki tutumu merak edilen ve altüst olan enerji piyasaları nedeniyle geleceği merak edilen Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi. Ancak Yi'nin ülkemizde gündeme gelme sebebi politikadan çok daha fazlası...
Kendisi ünlü popçu Serdar Ortaç'a benzetildi ve X'te bu konuda birkaç gündür şakaların ardı arkası kesilmiyor.
Tabii Vang Yi'nin her açıklaması bu benzerlik nedeniyle viral oluyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
