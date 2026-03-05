Altın Fiyatlarında Son Durum: İslam Memiş Altın Fiyatlarındaki Yükseliş İçin Şartı Açıkladı

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için önemli bilgiler verdi.

“Altın uçacak” beklentisinin karşılanmadığını söyleyen Memiş, “Savaş çıktı, fiyatlar uçacak şeklinde bir beklenti oluşmuştu. Ancak böyle bir durum yaşanmadı. Geçen yıl nisan ayında başlayan ve 12 gün süren savaşta, savaş başladığında altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Savaş sona erdiğinde ise yükselişler tekrar başlamıştı. Altın fiyatlarının yeniden yükselmesini merak edenlerin savaşın bitmesini beklemesi gerekiyor. Bunun nedeni şu; borsalarda, özellikle emtia ve petrol tarafında teminat tamamlama çağrıları var. Bu nedenle yatırımcılar mecburen altın ve gümüş satmak zorunda kalıyorlar. Özellikle ETF’lerde ve fonlarda işlem yapanlar bu durumdan etkileniyor. Diğer yandan beklenti zaten satın alınmıştı. Savaştan önce piyasalarda gergin bir bekleyiş hâkimdi.” dedi.