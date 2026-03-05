onedio
article/comments
article/share
Altın Fiyatlarında Son Durum: İslam Memiş Altın Fiyatlarındaki Yükseliş İçin Şartı Açıkladı

Altın Fiyatlarında Son Durum: İslam Memiş Altın Fiyatlarındaki Yükseliş İçin Şartı Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 10:00

Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında altın fiyatlarında beklenen yükseliş olmamıştı. 5 Mart Perşembe günü de altının ons fiyatı 5 bin 158 dolara kadar geriledi. Türkiye’de de gram altın güne 7 bin 272 liradan başladı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının yeniden yükselmesi için İran’a yönelik saldırıların bitmesi ve Orta Doğu’da savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Orta Doğu’da başlayan savaş nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti ancak savaşa rağmen güvenli liman altın fiyatları yükselmedi. Altın ne kadar oldu? İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 280 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 12 bin 93 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 24 bin 186 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 48 bin 223 TL

Ons altın fiyatı ne kadar?

Ons altın 5 bin 158 dolar

İslam Memiş, altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi için savaşın bitmesi gerektiğini söyledi.

İslam Memiş, altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi için savaşın bitmesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için önemli bilgiler verdi. 

“Altın uçacak” beklentisinin karşılanmadığını söyleyen Memiş, “Savaş çıktı, fiyatlar uçacak şeklinde bir beklenti oluşmuştu. Ancak böyle bir durum yaşanmadı. Geçen yıl nisan ayında başlayan ve 12 gün süren savaşta, savaş başladığında altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Savaş sona erdiğinde ise yükselişler tekrar başlamıştı. Altın fiyatlarının yeniden yükselmesini merak edenlerin savaşın bitmesini beklemesi gerekiyor. Bunun nedeni şu; borsalarda, özellikle emtia ve petrol tarafında teminat tamamlama çağrıları var. Bu nedenle yatırımcılar mecburen altın ve gümüş satmak zorunda kalıyorlar. Özellikle ETF’lerde ve fonlarda işlem yapanlar bu durumdan etkileniyor. Diğer yandan beklenti zaten satın alınmıştı. Savaştan önce piyasalarda gergin bir bekleyiş hâkimdi.” dedi.

İÇERİKTE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

