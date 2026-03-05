Altın Fiyatlarında Son Durum: İslam Memiş Altın Fiyatlarındaki Yükseliş İçin Şartı Açıkladı
Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında altın fiyatlarında beklenen yükseliş olmamıştı. 5 Mart Perşembe günü de altının ons fiyatı 5 bin 158 dolara kadar geriledi. Türkiye’de de gram altın güne 7 bin 272 liradan başladı.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının yeniden yükselmesi için İran’a yönelik saldırıların bitmesi ve Orta Doğu’da savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.
Altın fiyatları: Altın ne kadar?
İslam Memiş, altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi için savaşın bitmesi gerektiğini söyledi.
