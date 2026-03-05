onedio
Kafede Deterjanlı Kahve İçtiği İçin Hastanelik Olan Kadın 1.5 Milyon Lira Karşılığında Uzlaşma Sağladı

Kafede Deterjanlı Kahve İçtiği İçin Hastanelik Olan Kadın 1.5 Milyon Lira Karşılığında Uzlaşma Sağladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 08:49

Geçtiğimiz yılın kasım ayında İstanbul Beyoğlu’ndaki bir kafede deterjanlı kahve içen Ayben Ö.T., hastaneye kaldırılmıştı. Kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığının belirtilmesi ve bazı şüpheliler yönünden 1 milyon 500 bin lira karşılığında uzlaşma sağlanması gerekçeleriyle dosyada takipsizlik kararı verildi.

Kafede kahve yanlışlıkla deterjanla yapılmıştı.

Kafede kahve yanlışlıkla deterjanla yapılmıştı.

İstanbul Beyoğlu’nda 17 Kasım 2025’te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Ö.T.’nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken, işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Detaylar ise savcılığın sevk yazısında ortaya çıkmıştı.

Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.’nün kafenin kalabalık olması üzerine Münire A.’dan yardım istemesiyle başladığı belirtildi. Münire A.’nın ise daha önce bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişedeki sıvı maddeyi doğrudan kahve yapımında kullanması sonucu olayın meydana geldiği ifade edildi.

Taraflar 1.5 milyon lira karşılığında uzlaşma sağladı.

Taraflar 1.5 milyon lira karşılığında uzlaşma sağladı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Ö.T. ‘mağdur’, Mustafa Emre T. ‘müşteki’ sıfatıyla; Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun ‘uzlaşma’ kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği ve tarafların bu şekilde uzlaştığı aktarıldı.

Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.’nın iş yerinin mutfağında bulunan, içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi. Bu nedenle söz konusu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde ve Ayben Ö.T.’nin yaralanmasında Münire A.’nın herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

