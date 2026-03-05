Kafede Deterjanlı Kahve İçtiği İçin Hastanelik Olan Kadın 1.5 Milyon Lira Karşılığında Uzlaşma Sağladı

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Ö.T. ‘mağdur’, Mustafa Emre T. ‘müşteki’ sıfatıyla; Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun ‘uzlaşma’ kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği ve tarafların bu şekilde uzlaştığı aktarıldı.

Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.’nın iş yerinin mutfağında bulunan, içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi. Bu nedenle söz konusu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde ve Ayben Ö.T.’nin yaralanmasında Münire A.’nın herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.