Kafede Deterjanlı Kahve İçtiği İçin Hastanelik Olan Kadın 1.5 Milyon Lira Karşılığında Uzlaşma Sağladı
Geçtiğimiz yılın kasım ayında İstanbul Beyoğlu’ndaki bir kafede deterjanlı kahve içen Ayben Ö.T., hastaneye kaldırılmıştı. Kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığının belirtilmesi ve bazı şüpheliler yönünden 1 milyon 500 bin lira karşılığında uzlaşma sağlanması gerekçeleriyle dosyada takipsizlik kararı verildi.
Kafede kahve yanlışlıkla deterjanla yapılmıştı.
Taraflar 1.5 milyon lira karşılığında uzlaşma sağladı.
