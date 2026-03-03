Sevgili Yengeç, bugün Güneş ile Satürn buluşuyor ve bu da uzak hedefler, akademik konular ya da yurt dışı bağlantılı işlerin gündeminde olabileceğini işaret ediyor. Büyük bir planı ciddiyetle yapılandırma zamanı geldi çattı. Sabırla atılan adımların, kalıcı başarıların kapısını aralayacağı bir dönemdesin. Özellikle resmi başvurular ya da eğitimle ilgili kararlar bugünlerde önemli bir yer tutuyor.

Planlarını somutlaştırdıkça, kendine olan güvenin artacak ve bu da seni daha da güçlendirecektir. Bugün iş dünyasına geniş bir perspektiften bakmalısın. Özellikle uzun vadeli düşünmek, sana kazanç sağlayacak. Bir mentör ya da deneyimli birinden destek almak, bu dönemde sana faydalı olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha içe dönük bir ruh halindesin. Duygularını hemen açmak yerine, gözlemlemeyi ve analiz etmeyi tercih edebilirsin. Geçmişten biri aklına düşebilir ama karar vermeden önce kalbini gerçekten dinlemelisin. İç sesin, seni doğru yola yönlendirecektir. Unutma ki aşk aceleye gelmez. Duygularını ve düşüncelerini dikkatlice değerlendirmeyi de ihmal emte, çünkü akıl ile kalp dengede ise masalsı bir aşk senin olur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…