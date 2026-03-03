Sevgili Yengeç, bugün Güneş ile Satürn'ün gökyüzündeki buluşması, seni biraz içine kapanık yapabilir; özellikle aşk konularında. Duygularını hemen ortaya dökme isteği yerine, biraz gözlemci ve analizci bir tutum sergileyebilirsin. Kim bilir, belki de geçmişten bir yüz, bir isim aklına düşer ve seni düşündürür. Ancak unutma ki kalbini dinlemekten vazgeçmemelisin... İç sesin, seni doğru yola yönlendirecek pusulan olacaktır.

Aşk konusunda acele de etme, çünkü aşkın hız limiti yok. Duygularını ve düşüncelerini dikkatlice değerlendir. Akıl ve kalp dengede olduğunda, aşk senin için adeta bir masala dönüşebilir. Bu yüzden, kalbinin ve aklının sesini dikkatle dinle ve onlara güven. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…