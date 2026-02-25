Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında geçmişe dair bir pişmanlık hissi, zihninde bir volkan gibi patlayacak ve seni tamamen beklenmedik, adrenalin dolu bir eyleme sürükleyecek. Geçmişteki o kişi, belki de uzun zamandır aklından çıkmayan ve iletişim kurmaman gereken biri, gecenin bir yarısı belki de atacağın tek kelimelik bir mesajla ya da belki de ani bir ziyaret ile tekrar hayatına girecek. Bu, tüm dengeleri altüst edecek bir hareket olacak.

Neyse ki bu kez sen, ne istediğini bilen, karanlık ve tutkulu biri olarak karşısına çıkacaksın. Belki de bu, onun seni daha çok arzulamasına neden olacak. Ancak aşkın seni ele geçirmesi ve seni yeniden o eski hallerine döndürmesi an meselesi. Şimdi iyi düşün, geçmişe dönmek kalbin için ne kadar doğru? Acaba bu, seni daha da yaralayacak bir durum mu olacak yoksa belki de geçmişin hatalarını düzeltme ve yeni bir başlangıç yapma şansı mı sunacak? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…