Sevgili Yengeç, bugün Mars ve Uranüs'ün isyankar enerjileri seni adeta bir cesaret rüzgarı gibi sürükleyerek alışılagelmişin dışına çıkmanı sağlıyor. Ailevi beklentiler ve kariyer hedeflerin arasında bir kopuş yaşanacak ve bu durum, belki de ailenin senin için çizdiği bir yol üzerinde ilerliyorsundur ya da belki de sırf güvende hissetmek için katlandığın bir iş ortaklığındasındır. Ancak bugün, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bu durumdan aniden vazgeçme kararı alabilirsin.

Bu cesur vazgeçiş ise köklü bir değişimi beraberinde getirecek ve 'Artık sadece benim istediğim olacak' diye haykıracağın bir devrim anına dönüşecek. Kendi ismini taşıyan bir marka kurmak, ofisini evine taşıyarak daha özgür bir çalışma ortamı oluşturmak ya da tamamen bağımsız çalışmaya başlamak için o ilk radikal adımı bugün atabilirsin.

Tabii bu kararınla insanların 'delirdin mi?' şeklindeki şaşkın bakışlarına maruz kalabilirsin. Lakin bu bakışları umursamadan, başlattığın bağımsızlık savaşının ruhunda yarattığı devasa hafifleme hissiyle, kendi yolunu çizmeye devam etmelisin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…