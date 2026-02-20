Sevgili Yengeç, bugünlerde gökyüzü seni biraz zorlayacak gibi görünüyor. Mars ve Chiron arasındaki altmışlık açı, iş hayatınla ilgili korkularını öne çıkarıyor. Ancak bu durum, aslında senin için bir fırsat olabilir. Şimdi, tüm korkularınla yüzleşme, onları aşma ve üzerlerinden yükselme vakti.

'Ya başarısız olursam?' düşüncesi, belki de hepimizin içinde sakladığı bir korkudur. Ancak bu düşünceyi bir kenara bırakıp 'Denemezsem zaten olmaz' bilincini geliştirmenin tam zamanı. Bu bilinç, sadece iş hayatında değil, hayatının her alanında daha ileriye taşıyacak seni!

Öte yandan, bu hafta sonu iş hayatınla ilgili planlar yapma isteğinin arttığını fark edebilirsin. Bu, korkularını aşmanın ve başarıya ulaşmanın ilk adımı olabilir. Yüksek motivasyon ve heyecanla iş hayatına odaklandığın bu süreçte, başarılarının da arttığını gözlemleyebilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…