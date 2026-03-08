MART
9 Mart - 15 Mart Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta iş dünyasında otoriteni ilan etmeye ne dersin? İçindeki çekingenliği bir kenara bırakıp liderlik vasıflarını sergileyebileceğin projelerde başrolü üstlenmenin tam zamanı. Karar mekanizmalarında daha aktif bir rol oynamak, sadece senin değil, tüm ekibin motivasyonunu da tavan yaptıracaktır. Ayrıca, bunun sana başarı getireceği de aşikar! 

Zira bu hafta burcunda ileri hareketine başlayan Jüpiter de sana son bir yıldır beklediğin o büyük kişisel ve profesyonel genişleme fırsatını sunuyor. İmajını yenilemek, yeni bir işe başlamak veya mevcut işinde sınırlarını aşmak için gökyüzünden tam destek alıyorsun. Şimdiye kadar hazırlığını yaptığın her stratejinin meyvelerini toplama sürecine resmen giriyorsun. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Balık burcundaki Merkür ile Mars kavuşumu, içindeki tutkuyu ve aşkı canlandırıyor. Şimdi tek gündemim aşk, romantizm ve dürtüler olsun isteyebilirsin... Kalbinin sahibini bulmak, aşk ve tutku ile baharı karşılamak için yeni insanlarla tanışmaya ne dersin? Zira, geçmişin gölgelerinden arınmadan, eski defterleri kapatmadan ileriye bakamazsın. Hadi, kendini bir yabancıya ve aşka aç! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

