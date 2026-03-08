Sevgili Yengeç, bu hafta boyunca Balık burcundaki Merkür ile Mars kavuşumunun etkileri altında olacaksın. Bu kavuşum, evindeki huzur ve duygusal güvenliğini ön plana çıkaracak.

Aile içindeki dürüst ve açık yürekli konuşmaların getireceği rahatlama, üzerinde taşıdığın görünmez yüklerden arınmanı sağlayacak. Belki de uzun zamandır sakladığın bir sırrı dökme veya bir konuyu açıklığa kavuşturma vakti geldi. Böylece köklerin ve geçmişle barışabilir, hem ruhen hem bedenen şifa bulabilirsin. Belki de senin bile hatırlamadığın derin yaralar için aile dizilimini deneyebilir ve yüklerinden kurtulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…