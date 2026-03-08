Sevgili Yengeç, bu hafta iş dünyasında otoriteni ilan etme ve içindeki çekingenliği bir kenara bırakarak başrolde olma zamanı! Özellikle yeteneklerini sergileyebileceğin projelerde liderlik vasıflarını göstermek için harika bir zaman dilimi içindesin. Karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmak, sadece senin değil, tüm ekibin motivasyonunu da zirveye taşıyacaktır. Üstelik, bu durumun sana başarı getireceği de kesin.

Zira bu hafta, burcunda ileri hareketine başlayan Jüpiter, son bir yıldır sabırsızlıkla beklediğin o büyük kişisel ve profesyonel genişleme fırsatını ayağına getiriyor. İmajını yenilemek, yeni bir işe adım atmak veya mevcut işinde sınırlarını zorlamak için gökyüzünden tam anlamıyla destek alıyorsun. Şimdiye kadar titizlikle hazırlığını yaptığın her strateji, meyvelerini vermeye başlıyor. Bu süreçte, tüm emeklerinin karşılığını almanın keyfini çıkarabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…