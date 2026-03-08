Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzü senin için Balık burcundaki Merkür ile Mars'ın büyüleyici kavuşumuyla adeta aşk ve tutkunun kıvılcımlarını saçıyor. Bu etkileyici kavuşum, içindeki aşk ateşini ve tutkulu duygularını yeniden alevlendirecek. Şimdi kalbinin derinliklerindeki bu tutkuyu serbest bırakma ve tek gündemini aşk, romantizm ve dürtüler üzerine kurma zamanı!

Bir düşün bakalım, kalbinin sahibini bulmak, aşkla dolup taşarak baharı karşılamak ve yeni insanlarla tanışmak fikri nasıl geliyor? Bu, hayatının yeni bir sayfasını açmanın tam zamanı olabilir. Ancak unutma ki geçmişin gölgelerinden tamamen arınmadan ve eski defterleri kapatmadan ileriye doğru adım atamazsın. Geçmişin yükünü bir kenara bırakıp kendini yeni bir aşka ve belki de tamamen yabancı birine açma fikri kulağa oldukça heyecan verici geliyor, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…