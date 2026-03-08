MART
9 Mart - 15 Mart Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzü senin için Balık burcundaki Merkür ile Mars'ın büyüleyici kavuşumuyla adeta aşk ve tutkunun kıvılcımlarını saçıyor. Bu etkileyici kavuşum, içindeki aşk ateşini ve tutkulu duygularını yeniden alevlendirecek. Şimdi kalbinin derinliklerindeki bu tutkuyu serbest bırakma ve tek gündemini aşk, romantizm ve dürtüler üzerine kurma zamanı!

Bir düşün bakalım, kalbinin sahibini bulmak, aşkla dolup taşarak baharı karşılamak ve yeni insanlarla tanışmak fikri nasıl geliyor? Bu, hayatının yeni bir sayfasını açmanın tam zamanı olabilir. Ancak unutma ki geçmişin gölgelerinden tamamen arınmadan ve eski defterleri kapatmadan ileriye doğru adım atamazsın. Geçmişin yükünü bir kenara bırakıp kendini yeni bir aşka ve belki de tamamen yabancı birine açma fikri kulağa oldukça heyecan verici geliyor, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

