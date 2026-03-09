MART
Enerji Uzmanı Altuğ Karataş Açıkladı: “Türkiye’de Akaryakıt Fiyatları 100 TL Olabilir”

Ali Can YAYCILI
09.03.2026 - 07:57

Orta Doğu'da baş gösteren savaş nedeniyle yüksek bir fiyat seyri izleyen petrolle ilgili değerlendirmede bulunan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş akaryakıtta litre başına 100 TL'nin görülebileceğini söyledi. Karataş ayrıca savaşın sürmesi halinde sadece petrolde değil enerjide, gıdada ve gübrede de kriz ortamının oluşabileceğini öne sürdü.

ABD ile İsrail'in ortak bir kararla İran'a saldırması sonucunda çıkan savaşta İran da Hürmüz Boğazı'nı kapatarak petrol taşımacılığına büyük bir darbe indirdi. Petrol fiyatlarının artmasına karşılık Türkiye'de eşel mobil sistemine geçilirken fiyat artışının yüzde 75 azaltılarak yüzde 25'inin yansıtılması kararı alındı.

Konuyla ilgili TGRT Haber'in Gün Başlıyor programına katılan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Sunucu Seda Akbay'ın sorularını cevaplayarak  açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde petrolün 150 dolar seviyelerini görmesi halinde akaryakıt fiyatlarının üç haneli rakamlara çıkacağını belirten Karataş, mevcut pompa fiyatlarının devletin aldığı kararla 75-80 dolarlık bir maliyet bazında tutulduğunu hatırlattı.

Altuğ Karataş, programdaki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 'Bizdeki fiyatlamanın şu andaki karşılığı petrol fiyatlarındaki 75-80 dolara karşılık gelen pompadaki fiyattır. Aradaki farkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılamaktadır. Eğer petrol fiyatları dünyada 140-150 dolarları görürse 70 dolarda görmüş olduğumuz benzin fiyatı otomatik olarak iki katına çıkacaktır. Siz ne zaman dünyada fiyatının 140 ya da 150 doları gördüğüne şahit olursanız o zaman bizdeki pompa fiyatlarının da üç haneli rakamlara ulaşacağını yani 100 lirayı görebileceğini söyleyebiliriz.'

