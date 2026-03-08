MART
Koç Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Mart - 15 Mart haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Merkür ile Mars'ın Balık burcundaki kavuşumunun etkisi altında olacaksın. Bu kavuşum ise sana içsel gücünü doğrudan eyleme dökme fırsatı sunacak. Yani, stres içinde birikmeyecek ve öfke gibi güçlü duygular seni içten içe kemiremeyecek. Artık duyguları konuşarak dışarı atmanın tam zamanı. Bu, bedenindeki enerji blokajlarını dağıtacak ve adeta bir şifa etkisi yaratacaktır.

Tabii ki, bu süreçte kendi sesini duyurmanın ve net sınırlar çizmenin önemini de unutmamalısın. Şimdi, ihtiyaçlarını ve isteklerini net bir şekilde ifade edebilirsin. Hayatını istediğin gibi yönetebilir, haftanın sonunda huzurlu ve dingin bir hayat düzeni inşa ederek ruhsal anlamda güçlenebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

