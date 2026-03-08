Sevgili Koç, bu hafta Merkür ile Mars'ın Balık burcundaki kavuşumunun etkisi altında olacaksın. Bu kavuşum ise sana içsel gücünü doğrudan eyleme dökme fırsatı sunacak. Yani, stres içinde birikmeyecek ve öfke gibi güçlü duygular seni içten içe kemiremeyecek. Artık duyguları konuşarak dışarı atmanın tam zamanı. Bu, bedenindeki enerji blokajlarını dağıtacak ve adeta bir şifa etkisi yaratacaktır.

Tabii ki, bu süreçte kendi sesini duyurmanın ve net sınırlar çizmenin önemini de unutmamalısın. Şimdi, ihtiyaçlarını ve isteklerini net bir şekilde ifade edebilirsin. Hayatını istediğin gibi yönetebilir, haftanın sonunda huzurlu ve dingin bir hayat düzeni inşa ederek ruhsal anlamda güçlenebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…