TRT ve Kanal D'nin Reyting Yarışından Final Kararından Sonra Başrolün Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT ve Kanal D'nin Reyting Yarışından Final Kararından Sonra Başrolün Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
08.03.2026 - 23:48

8 Mart Pazar günü televizyon dünyasının gündemi yine yoğundu. Gün boyunca ekranlara gelen programlar ve diziler kadar kulislerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla konuşulurken, dizilerin setlerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Oyuncu kadrolarındaki değişimler de yine gündemdeki yerini aldı. 8 Mart Pazar günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.

1. Survivor'da Barış ve Ramazan arasında tansiyonu yüksek bir tartışma yaşandı.

İkili arasındaki gerilim artarken Barış, Ramazan'ın sözlerinin ardından 'Annemi yeni kaybettim' diyerek deliye döndü. Yarışmacılar Barış'ı zor tuttu.

2. Survivor'da erkekler elemesi gerçekleşti.

Son ikiye ve eleme turuna kalan isimler Onur Alp ve Engincan oldu. Survivor'a veda eden isim belli oldu.

3. Eşref Rüya'da bir oyuncu diziden ayrılıyor.

Reytingleri güçlendirmek için yapılan hamlelerden biri daha etkisini gösterdi. Dizide iki sezondur yer alan bir oyuncu diziye veda edecek.

4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de düet yapan Ava Yaman ve Hadise'den düet bekliyorduk.

Programda Hadise'yi seçen Ava Yaman'dan beklenmedik bir hamle geldi. Genç oyuncu, Hadise'yi takipten çıktı.

5. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları belli oldu. Bu hafta en çok hangi kanal izlendi?

Özellikle Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki rekabet kanallara da yansıyor. Sezon başından bu yana TRT 1 ve Kanal D arasında geçen birincilik rekabetinde bu haftanın kazananı belli oldu.

6. Sahtekarlar dizisi için final kararı alınmıştı.

Kararın ardından dizinin başrolü Hilal Altınbilek'in hamlesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu, dizideki kardeşini takipten çıktı.

7. Bu hafta da TV dünyasıyla ilgili atılan tweetlerle kahkahaya boğulduk.

Her hafta kahkahaya boğan mizahşörler bir kez daha klavyelerinin başındaydı. Bakalım bu hafta nelere gülmüşüz?

8. Survivor'da Bayhan'a kayıt cihazı verilmesinin ardından Yılmaz Morgül serzenişte bulunmuştu.

Kendisi yarışmacıyken kağıt-kalem istediğini ancak verilmediğini söyleyen Yılmaz Morgül'e Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Ilıcalı, Morgül'den özür diledi.

9. 7 Mart Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Güller ve Günahlar'ın yayınlandığı cumartesi akşamı en büyük rakibi Gönül Dağı'nın reytingleri merak edildi. Reyting zirvesinde hangisi yer aldı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
