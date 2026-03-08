TRT ve Kanal D'nin Reyting Yarışından Final Kararından Sonra Başrolün Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Mart Pazar günü televizyon dünyasının gündemi yine yoğundu. Gün boyunca ekranlara gelen programlar ve diziler kadar kulislerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla konuşulurken, dizilerin setlerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Oyuncu kadrolarındaki değişimler de yine gündemdeki yerini aldı. 8 Mart Pazar günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.
1. Survivor'da Barış ve Ramazan arasında tansiyonu yüksek bir tartışma yaşandı.
2. Survivor'da erkekler elemesi gerçekleşti.
3. Eşref Rüya'da bir oyuncu diziden ayrılıyor.
4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de düet yapan Ava Yaman ve Hadise'den düet bekliyorduk.
5. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları belli oldu. Bu hafta en çok hangi kanal izlendi?
6. Sahtekarlar dizisi için final kararı alınmıştı.
7. Bu hafta da TV dünyasıyla ilgili atılan tweetlerle kahkahaya boğulduk.
8. Survivor'da Bayhan'a kayıt cihazı verilmesinin ardından Yılmaz Morgül serzenişte bulunmuştu.
9. 7 Mart Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
