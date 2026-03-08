Sahtekarlar Final Kararı Aldı, Başrol Hilal Altınbilek Dizideki Kardeşini Takipten Çıktı
NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'in paylaştığı dizinin final kararı alması hayranlarını üzerken başrol oyuncusunun hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Altınbilek, dizide kardeşini canlandıran Can Bartu Arslan'ı takipten çıktı.
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülen Sahtekarlar, 22. bölümüyle final yapıyor.
Dizinin final kararı kadar şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.
