Sahtekarlar Final Kararı Aldı, Başrol Hilal Altınbilek Dizideki Kardeşini Takipten Çıktı

Sahtekarlar Final Kararı Aldı, Başrol Hilal Altınbilek Dizideki Kardeşini Takipten Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.03.2026 - 18:19

NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'in paylaştığı dizinin final kararı alması hayranlarını üzerken başrol oyuncusunun hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Altınbilek, dizide kardeşini canlandıran Can Bartu Arslan'ı takipten çıktı.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülen Sahtekarlar, 22. bölümüyle final yapıyor.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülen Sahtekarlar, 22. bölümüyle final yapıyor.

Daha önce ortaya atılan final iddiaları yalanlanmıştı ancak reytingler istenen seviyeye ulaşamadığı için sevilen dizi için karar alındı. 14 Mart'ta yayınlanacak bölümle Sahtekarlar dizisi ekrana veda edecek.

Dizinin final kararı kadar şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.

Dizinin final kararı kadar şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.

Başrol oyuncusu Hilal Altınbilek'in final kararının ardından dizide kardeşini canlandıran oyuncu Can Bartu Arslan'ı Instagram hesabından takibi bıraktığı iddia edildi. Ancak dizinin çekimleri süresince ikili arasında bir tartışma ya da anlaşmazlık olduğuna dair bir iddia ortaya atılmamıştı. Neden takipten çıktığı ise bilinmiyor.

