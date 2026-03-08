Artık Yalnız Kalacak: Eşref Rüya'da Nisan'ın En Yakın Arkadaşı Diziye Veda Ediyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, uzun bir süredir çarşamba günlerinin zirvesinde yer alıyordu. Yeraltı'nın gelişiyle zirvedeki yeri sarsılan Eşref Rüya'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizide Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban ekibe veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İki sezondur Kanal D ekranlarında izlediğimiz Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkmaya başlıyor.
