Artık Yalnız Kalacak: Eşref Rüya'da Nisan'ın En Yakın Arkadaşı Diziye Veda Ediyor

Merve Ersoy
08.03.2026 - 21:49

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, uzun bir süredir çarşamba günlerinin zirvesinde yer alıyordu. Yeraltı'nın gelişiyle zirvedeki yeri sarsılan Eşref Rüya'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizide Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban ekibe veda ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İki sezondur Kanal D ekranlarında izlediğimiz Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkmaya başlıyor.

Yeraltı dizisinin yayına başlamasıyla beraber zirvedeki yeri sarsılan Eşref Rüya'da hikaye hızlı akmaya başladı. Yeni gelişmelerin de yaşanacağı dizide Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrendi.

Eşref Rüya'da Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban diziye veda ediyor.

Dizideki hikayesi sona eren Gökçem Çoban, 36. bölüm itibarıyla Eşref Rüya'dan ayrılıyor. Genç oyuncu iki sezondur Nisan'ın en yakın arkadaşı Ceren karakterini canlandırıyordu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
