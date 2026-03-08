Mert Müldür, Fenerbahçe Tribününde Nişanlısına Küfredildiği İçin Stadı Terk Ettiğini Açıkladı
Fenerbahçe'de Samsunspor maçındaki performansı beğenilmeyen Mert Müldür uzun süre statta ıslıklandı 61 dakika sahada kalan milli oyuncu taraftarın tepkisini çekerken maç sonu yaptığı ilginç paylaşımla yeniden gündeme geldi
Mert Müldür, nişanlısına tribünde küfür edildiği için maçı terk ettiğini açıkladı.
Nişanlısına küfredilmiş.
İşte o paylaşım:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
