Mert Müldür, Fenerbahçe Tribününde Nişanlısına Küfredildiği İçin Stadı Terk Ettiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
09.03.2026 - 00:32

Fenerbahçe'de Samsunspor maçındaki performansı beğenilmeyen Mert Müldür uzun süre statta ıslıklandı 61 dakika sahada kalan milli oyuncu taraftarın tepkisini çekerken maç sonu yaptığı ilginç paylaşımla yeniden gündeme geldi 

Mert Müldür, nişanlısına tribünde küfür edildiği için maçı terk ettiğini açıkladı.

Nişanlısına küfredilmiş.

Mert Müldür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

'Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım. Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil. Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim.'

İşte o paylaşım:

