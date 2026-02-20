Sevgili Yengeç, bugün Mars ve Chiron'un altmışlık açısı seni iş hayatına dair korkularınla baş başa bırakıyor. Yani şimdi, korkularınla yüzleşme, kendini aşma vakti. Çünkü artık 'Ya başarısız olursam?' düşüncesi yerine 'Denemezsem zaten olmaz' bilincini geliştirebilirsin.

Öte yandan bu hafta sonu iş hayatınla ilgili planlar yapma isteğinin arttığını da hissedebilirsin. Yüksek bir motivasyon ve heyecanla iş hayatına odaklandığın bu süreçte, başarının da arttığını gözlemleyebilirsin. Çünkü strateji üretmek, senin için hem keyifli hem de verimli bir sürece dönüşebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise belki de uzun zamandır üzerinde durmaktan çekindiğin bir konuyu açabilirsin. Partnerin hakkında bildiğin sırları masaya yatırmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor... Galiba, konuşacak çok şeyiniz ve eskiye dair hesaplaşmanız gereken çok konunuz olacak. Ama eğer bekarsan, Chiron'un desteği ile aşkı bulacağını da söylemeden geçmeyelim. O sana bakıyor, sen ise onu henüz fark etmemiş olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…