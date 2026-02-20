onedio
21 Şubat Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
20.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Şubat Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars ve Chiron'un altmışlığı, seni geçmişte korkarak geri adım attığın bir hamleyi yapmaya teşvik ediyor. Belki de kariyer hayatında daha önce sana öz güven krizi yaşatan bir durum tekrar karşına çıkıyor. Ancak bu defa durumlar farklı, çünkü bu kez daha güçlüsün ve hazırsın. Rekabetin gölgesinde saklanmak yerine, ışığa çıkma ve sahneyi alma zamanı geldi. 

Belki de yarım bıraktığın bir projenin ya da ertelemek zorunda kaldığın bir girişimin için beklenmedik bir destek de alabilirsin. Bugünün anahtarı risk almak değil, kendine olan güveninle hareket etmek olacak. Tabii bir yandan da bugün güç savaşına girmek yerine, yeteneklerinle ve performansınla konuşmayı tercih etmeli, birkaç adım birden öne çıkmak için dikkatli olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gurur yaptığın bir konuyu konuşmak için cesaret bulabilirsin. Özellikle de partnerinle aranda bir kırgınlık varsa, bu durum yumuşayabilir. Chiron, kalpleri iyileştirmeye ve ilişkini yeniden canlandırmaya geliyor. Ama eğer bekarsan, enerjik, sportif ya da girişimci biriyle ani bir tanışma kapıda. Bu kişiyle tanışmak, hayatına yeni bir enerji ve heyecan katacak. Bu derin bir aşk olmasa da güçlü bir bağ ve bu dönem için keyifli bir heyecana dönüşecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
