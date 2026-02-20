Sevgili Koç, bugün Mars ve Chiron'un altmışlığı, seni geçmişte korkarak geri adım attığın bir hamleyi yapmaya teşvik ediyor. Belki de kariyer hayatında daha önce sana öz güven krizi yaşatan bir durum tekrar karşına çıkıyor. Ancak bu defa durumlar farklı, çünkü bu kez daha güçlüsün ve hazırsın. Rekabetin gölgesinde saklanmak yerine, ışığa çıkma ve sahneyi alma zamanı geldi.

Belki de yarım bıraktığın bir projenin ya da ertelemek zorunda kaldığın bir girişimin için beklenmedik bir destek de alabilirsin. Bugünün anahtarı risk almak değil, kendine olan güveninle hareket etmek olacak. Tabii bir yandan da bugün güç savaşına girmek yerine, yeteneklerinle ve performansınla konuşmayı tercih etmeli, birkaç adım birden öne çıkmak için dikkatli olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gurur yaptığın bir konuyu konuşmak için cesaret bulabilirsin. Özellikle de partnerinle aranda bir kırgınlık varsa, bu durum yumuşayabilir. Chiron, kalpleri iyileştirmeye ve ilişkini yeniden canlandırmaya geliyor. Ama eğer bekarsan, enerjik, sportif ya da girişimci biriyle ani bir tanışma kapıda. Bu kişiyle tanışmak, hayatına yeni bir enerji ve heyecan katacak. Bu derin bir aşk olmasa da güçlü bir bağ ve bu dönem için keyifli bir heyecana dönüşecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…