Koç Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
20.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

21 Şubat Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatınla ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsin. Gurur yaptığın ve belki de bir süredir üzerine konuşmaktan kaçındığın bir konuyu ele alabilecek kadar cesaret bulabilirsin. Özellikle de partnerinle aranda derin bir kırgınlık varsa, bu durumun yumuşaması için bugün ideal bir gün olabilir.

Chiron, yani 'iyileştiricisi' olarak bilinen geçiş gezegeni, kalpleri iyileştirmek ve ilişkileri yeniden canlandırmak için burada. Yani bu durum, belki de bir süredir aranızda soğuk rüzgarlar esen partnerinle ilişkini onarmak için mükemmel bir fırsata dönüşebilir.

Ama bekarsan, enerjik, sportif ve girişimci biriyle ani bir karşılaşma yaşayabilirsin. Bu kişiyle tanışmak, hayatına yeni bir enerji ve heyecan katacaktır. Bu, derin bir aşk olmasa da, aranızda güçlü bir bağ oluşacak ve bu dönem için keyifli bir heyecan yaşamanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

