Sevgili Koç, bugün aşk rüzgarları farklı bir yön çiziyor hayatında. Aşkta yeni bir sayfa açma, yeni bir başlangıç yapma olasılığın oldukça yüksek. Uzaklardan esen bir aşk rüzgarı ya da başka bir kültürün renkli dünyasından biriyle yakınlaşma fırsatı kapında olabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu durumda da heyecan dolu gelişmeler seni bekliyor. Belki de partnerinle birlikte yeni bir maceraya atılma, yeni bir yer keşfetme zamanı gelmiştir. Romantik bir kaçamak, belki de yeni bir şehirde yeni bir hayata merhaba deme düşüncesi içini kıpır kıpır edebilir. Şimdi bu fikirlerin etrafında biraz dolan, belki de yeni bir aşk macerasına yelken açma zamanın gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…