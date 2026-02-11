Sevgili Koç, bugün aşk hayatında duyduğun bir cümle, ilişkinin geleceği hakkında sana önemli bir fikir verebilir. Belki de karşındaki kişinin dudaklarından dökülen birkaç kelime, kalbinin derinliklerindeki hislerle mükemmel bir uyum yakalar.

Belki de bir süredir kafanı kurcalayan, 'acaba' diye düşündüğün bir durum bugün netleşebilir. Belirsizliklerin sona ermesi, kalbinin ritmini değiştirebilir. İşte bu netlik de ya kalbini daha hızlı çarptırır ya da aşka dair umutlarını yeşertir ve seni özgürleştirir... Belki de bir süredir beklediğin ferahlığı getirir. Yani, bugün etrafında aşk kokusu varsa, bu kokuyu içine çekmeli ve bu duyguyu yaşamalısın. Ancak eğer aşkın o tatlı kokusunu alamıyorsan, belki de bir an önce gitmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…