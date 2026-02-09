Sevgili Koç, bugün aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor. Partnerinle geçireceğin bu özel günde, kelimelere gerek kalmayacak. Gözlerin, kalbinin sesini yüksek sesle söyleyecek. Bir bakışın, bin kelimeye bedel olacak. Bu akşam, romantizmin doruklarına çıkacağın, sadece birbirinize bakarak anlaşabildiğin bir akşam olacak. Gözlerinle konuşacak, kalbinle dinleyeceksin.

Eğer henüz o özel kişiyi bulamadıysan, bugün platonik bir aşkla yanıp tutuştuğun birinden belki de beklediğin işareti alabilirsin. Belki de rüyalarında onunla karşılaşabilir, belki de onunla ilgili bir işaret alabilirsin. Bu, duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Belki de aşk, tam da beklediğin yerde, tam da beklediğin zamanda karşına çıkacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…