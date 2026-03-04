Bayatlamış Ramazan Pidesini Fırından Yeni Çıkmış Gibi Yapan 2 Yöntem

Sosyal medyada paylaşılan en pratik yöntemlerden biri nemli kağıt havlu tekniği. Yapılması gereken oldukça basit. Kağıt havlu hafifçe ıslatılıyor, ardından bayatlamış pide dilimleri nazikçe sarılıyor. Amaç pidenin içine kontrollü nem kazandırmak.

Sonraki adımda her dilim tek tek mikrodalgaya alınıyor ve en yüksek ayarda yaklaşık 15 saniye ısıtılıyor. Süre tamamlandığında pide yeniden yumuşak, sıcak ve esnek bir dokuya kavuşuyor. Özellikle kahvaltı ya da sahur sofralarında kurtarıcı oluyor. Aynı teknik simit ve poğaça gibi diğer hamur işleri için de işe yarıyor.