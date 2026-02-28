onedio
article/share
Denizi Yok Ama Somon Üretiyorlar: Yurt Dışından Yoğun Talep Var!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2026 - 17:04

Denizi olmayan şehirlerde balık üretimi kulağa şaşırtıcı geliyor. Kahramanmaraş ise yıllardır tam tersini kanıtlayan üretim modeliyle dikkat çekiyor. Baraj göllerinde yetiştirilen somon ve alabalık hem iç pazara hem dış pazara ulaşıyor. Deprem sonrası toparlanan sektör yeniden üretim gücüne kavuşmuş durumda. Kent, su ürünleri kapasitesi açısından ülke liderliğini koruyor.

Kaynak: AA

Baraj göllerinde kurulan tesisler, modern üretim teknikleriyle çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta Menzelet ve Kılavuzlu barajlarında kurulu kafes sistemleri, kontrollü yetiştiricilik modeliyle faaliyet gösteriyor. Somon ve alabalık başta olmak üzere yetiştirilen balıklar düzenli besleme, su kalitesi takibi ve sağlık kontrolleriyle büyütülüyor. Hasat süreci planlı şekilde yürütülüyor, ürünler soğuk zincirle işleme tesislerine ulaştırılıyor.

Menzelet Barajı, Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretimi amacıyla inşa edildi ve 1989 yılında su tutmaya başladı. Tekir, Güredin, Bertin ve Zeytin çayları barajı besleyen önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Göl alanında yayın balığı, aynalı ve pullu sazan, siraz, tatlı su kefali, kangal balığı ve inci balığı gibi türler doğal yaşamını sürdürüyor.

Denize kıyısı yok ama sektör gücü Türkiye’de zirvede, Avrupa’da ilk sıralarda.

Kentteki su ürünleri işletmeleri tonlarca üretim gerçekleştiriyor ve yoğun talep görüyor. Kahramanmaraş, su ürünleri işleme tesisi kapasitesi bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alırken Avrupa genelinde üçüncü sırada bulunuyor. Somon üretiminin ihracata yönelmesi, kenti uluslararası pazarda rekabetçi hale getiriyor.

1996-2001 yılları arasında inşa edilen Kılavuzlu Barajı ise yaklaşık 200 bin hektarlık alanın sulama ihtiyacını karşılıyor. Sulama altyapısının yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğine sağladığı alan, bölgesel ekonominin çeşitlenmesine katkı sağlıyor. İç pazarın yanı sıra Avrupa ülkelerinden gelen talep, üreticiler açısından sürdürülebilir gelir kaynağı oluşturuyor.

Deprem sonrası zarar gören tesisler desteklerle yenilendi, üretim yeniden hız kazandı.

6 Şubat depremleri sırasında su ürünleri sektörü de ciddi hasar gördü. Kafes sistemleri, ekipmanlar ve altyapı zarar gördü; 68 üreticiden 14’ü yaklaşık 30 milyon lira kayıp yaşadı. Üretim kapasitesinde geçici düşüş yaşansa da destek programları sayesinde toparlanma süreci hızlandı.

Sağlanan desteklerle kafesler yenilendi, ekipmanlar onarıldı ve üretim yeniden sürdürülebilir hale getirildi. Günümüzde baraj tesisleri yeniden aktif üretim yaparken, sektör kent ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

