Denizi Yok Ama Somon Üretiyorlar: Yurt Dışından Yoğun Talep Var!
Denizi olmayan şehirlerde balık üretimi kulağa şaşırtıcı geliyor. Kahramanmaraş ise yıllardır tam tersini kanıtlayan üretim modeliyle dikkat çekiyor. Baraj göllerinde yetiştirilen somon ve alabalık hem iç pazara hem dış pazara ulaşıyor. Deprem sonrası toparlanan sektör yeniden üretim gücüne kavuşmuş durumda. Kent, su ürünleri kapasitesi açısından ülke liderliğini koruyor.
Kaynak: AA
Baraj göllerinde kurulan tesisler, modern üretim teknikleriyle çalışıyor.
Denize kıyısı yok ama sektör gücü Türkiye’de zirvede, Avrupa’da ilk sıralarda.
Deprem sonrası zarar gören tesisler desteklerle yenilendi, üretim yeniden hız kazandı.
