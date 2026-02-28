Denizi Yok Ama Somon Üretiyorlar: Yurt Dışından Yoğun Talep Var!

Kahramanmaraş’ta Menzelet ve Kılavuzlu barajlarında kurulu kafes sistemleri, kontrollü yetiştiricilik modeliyle faaliyet gösteriyor. Somon ve alabalık başta olmak üzere yetiştirilen balıklar düzenli besleme, su kalitesi takibi ve sağlık kontrolleriyle büyütülüyor. Hasat süreci planlı şekilde yürütülüyor, ürünler soğuk zincirle işleme tesislerine ulaştırılıyor.

Menzelet Barajı, Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretimi amacıyla inşa edildi ve 1989 yılında su tutmaya başladı. Tekir, Güredin, Bertin ve Zeytin çayları barajı besleyen önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Göl alanında yayın balığı, aynalı ve pullu sazan, siraz, tatlı su kefali, kangal balığı ve inci balığı gibi türler doğal yaşamını sürdürüyor.