Telefonunuzu Her Gün 5 Dakika Kapatın! Basit Alışkanlık Büyük Koruma Sağlıyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, siber güvenlik farkındalığı kapsamında telefonların her gün birkaç dakika kapatılmasını önerdi. Amaç, sistemde geçici olarak çalışan zararlı süreçlerin kesintiye uğraması ve aktif bağlantıların durdurulması.

Üstelik bu öneri yeni değil. Pegasus casus yazılımı tartışmaları sırasında güvenlik uzmanları günlük yeniden başlatmanın riskleri azaltabileceğini belirtmişti. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı da cihazların düzenli olarak kapatılıp açılmasını tavsiye ediyor.

Telefon kapatıldığında arka planda çalışan uygulamalar kapanır ve dış bağlantılar kesilir. Bu durum, izleme ve veri aktarım süreçlerinin sürekliliğini zorlaştırabilir. Ancak ele geçirilmiş parola veya cihaz içine yerleşmiş zararlı yazılım varsa yeniden başlatma tek başına yeterli olmaz.