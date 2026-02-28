onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Telefonunuzu Her Gün 5 Dakika Kapatın! Basit Alışkanlık Büyük Koruma Sağlıyor

Telefonunuzu Her Gün 5 Dakika Kapatın! Basit Alışkanlık Büyük Koruma Sağlıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2026 - 15:14

Akıllı telefonlar artık hayatın merkezinde yer alıyor. Gün boyu açık kalan cihazlar ise siber saldırılar açısından daha savunmasız hale gelebiliyor. Uzmanlar ve yetkililer, telefonu her gün kısa süre kapatmanın güvenlik açısından fayda sağlayabileceğini belirtiyor. Öneri ilk bakışta basit görünse de arkasında ciddi siber güvenlik gerekçeleri bulunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telefonu kapatma önerisi nereden geliyor?

Telefonu kapatma önerisi nereden geliyor?

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, siber güvenlik farkındalığı kapsamında telefonların her gün birkaç dakika kapatılmasını önerdi. Amaç, sistemde geçici olarak çalışan zararlı süreçlerin kesintiye uğraması ve aktif bağlantıların durdurulması.

Üstelik bu öneri yeni değil. Pegasus casus yazılımı tartışmaları sırasında güvenlik uzmanları günlük yeniden başlatmanın riskleri azaltabileceğini belirtmişti. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı da cihazların düzenli olarak kapatılıp açılmasını tavsiye ediyor.

Telefon kapatıldığında arka planda çalışan uygulamalar kapanır ve dış bağlantılar kesilir. Bu durum, izleme ve veri aktarım süreçlerinin sürekliliğini zorlaştırabilir. Ancak ele geçirilmiş parola veya cihaz içine yerleşmiş zararlı yazılım varsa yeniden başlatma tek başına yeterli olmaz.

Hangi saldırılara karşı etkili olabilir?

Hangi saldırılara karşı etkili olabilir?

Yeniden başlatma işlemi özellikle hedefli oltalama saldırıları ve zero-click exploit (sıfır tıklama saldırısı) yöntemlerine karşı sınırlayıcı etki gösterebilir. Zero-click saldırılarda kullanıcı hiçbir işlem yapmadan cihaz ele geçirilebilir.

Telefonu kapatmak aktif bağlantıları keser ve arka planda çalışan izleme süreçlerini durdurur. Bu kesinti saldırganların sistemi kesintisiz kontrol etmesini zorlaştırır.

Yine de güçlü parola kullanımı, iki faktörlü doğrulama, güncellemeleri geciktirmeme ve şüpheli bağlantılardan uzak durma temel koruma yöntemleri arasında yer alır. Telefonu günde birkaç dakika kapatmak ise güvenlik alışkanlıklarına eklenebilecek pratik bir adım olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın