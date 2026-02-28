onedio
Kameralara Yakalanan İrem Sak'ın O Görüntülerine Kullanıcılardan Hamile Yorumu!

Kameralara Yakalanan İrem Sak'ın O Görüntülerine Kullanıcılardan Hamile Yorumu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 14:53

Magazin gündemi yine hareketli! Bu kez odağımızda başarılı oyuncu İrem Sak var. Nişantaşı’nda objektiflere takılan Sak, Snob Magazin kameralarına yansıyan görüntüleriyle sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Özellikle montunun ön kısmındaki dikkat çeken şişlik, kullanıcıların “Hamile mi?” sorularını peş peşe sormasına neden oldu.

Son yıllarda kariyerinde adeta seviye atlayan İrem Sak, komedideki doğal yeteneği ve oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Dijital platformda yayınlanan Modern Kadın projesiyle günümüz şehirli kadınının inişli çıkışlı dünyasını ekranlara taşıyan İrem Sak'ı son olarak Disco filmiyle beyaz perdede görmüştük.

Özel hayatı da en az projeleri kadar merak konusu! Uzun süredir NBA’de forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile birlikte olduğu bilinen İrem Sak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

İrem Sak'ın Snob Magazin kameralarına yansıyan görüntülerde montunun ön kısmındaki hafif şişlik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Kullanıcılardan kısa sürede gelen “Hamile mi?” soruları gündemi sardı. Ancak şu ana kadar ne Sak’tan ne de Korkmaz’dan iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
