Kameralara Yakalanan İrem Sak'ın O Görüntülerine Kullanıcılardan Hamile Yorumu!
Magazin gündemi yine hareketli! Bu kez odağımızda başarılı oyuncu İrem Sak var. Nişantaşı’nda objektiflere takılan Sak, Snob Magazin kameralarına yansıyan görüntüleriyle sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Özellikle montunun ön kısmındaki dikkat çeken şişlik, kullanıcıların “Hamile mi?” sorularını peş peşe sormasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda kariyerinde adeta seviye atlayan İrem Sak, komedideki doğal yeteneği ve oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Sak'ın Snob Magazin kameralarına yansıyan görüntülerde montunun ön kısmındaki hafif şişlik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın