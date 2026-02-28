onedio
Kadıköy Boğası’nın “Nişanlım” Dediği Rabia Sessizliğini Bozdu

Dilara Şimşek
28.02.2026 - 15:52

Sosyal medyada 'Kadıköy Boğası' lakabıyla tanınan ve fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Mustafa Başaran’ın yıllardır dilinden düşürmediği 'nişanlım Rabia' hikayesinin perde arkası ortaya çıktı. Rabia, sessizliği bozarak sosyal medyada psikolojik şiddete uğradığını belirtti.

Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia kim?

Sosyal medyada 'Kadıköy Boğası' lakabıyla ünlenen Mustafa Başaran'ın 'Nişanlım' dediği Rabia'nın kim olduğu merak ediliyordu. Kim olduğu geçen aylarda ortaya çıkan Rabia, sosyal medyadan kendisine atılan mesajlar ve ‘prim yaptığına’ dair iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Peki, Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım Rabia' hikayesi nasıl ortaya çıktı. 

Yaklaşık 10 sene önce aile ziyareti sırasında anneannesinin “Rabia’yı sana verelim” şakasını gerçek olarak algılayan Mustafa Başaran, yıllardır Rabia’yı dilinden düşürmedi. Mustafa Başaran’ın sosyal medyada “Kadıköy Boğası” olarak ünlenmesinin ardından her programda Rabia’dan bahseden Başaran’ın gerçekte nişanlı olup olmadığı merak edildi.

Rabia sessizliğini bozdu. Sosyal medyada psikolojik şiddet gördüğünü belirterek tepki gösterdi.

Geçen aylarda kim olduğu ortaya çıkan Rabia, sosyal medya hesabından bir nişan olmadığını belirterek yaşadıklarını “zorbalık” olarak nitelendirdi. Mustafa Başaran’ın iddiasının kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Rabia, hayatının zorlaştığını söyledi. “Prim yapıyor” suçlamalarına uğradığını dile getiren Rabia, sosyal medyada ağır tacize maruz kaldığını belirtti. Erkek arkadaşıyla videosu paylaşıldıktan sonra Kadıköy Boğası fanları tarafından olumsuz yorum yağmuruna tutulduğunu söyleyen Rabia, ailenin Mustafa için acilen profesyonel bir psikolojik yardım alması gerektiğini vurguladı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
houseof

Zihinsel engelli bir adamın zaaflarından faydalanarak birileri para kazanıyor ve adamı ortada maskara yapıyorlar. Maskaralık hiç bu kadar prim yapmamıştı dün... Devamını Gör

atticusfetch

Zihinsel engelli birinin dediği mi tartışılıyor? Ben yanlış mı anlıyorum?