Kadıköy Boğası’nın “Nişanlım” Dediği Rabia Sessizliğini Bozdu

Sosyal medyada 'Kadıköy Boğası' lakabıyla ünlenen Mustafa Başaran'ın 'Nişanlım' dediği Rabia'nın kim olduğu merak ediliyordu. Kim olduğu geçen aylarda ortaya çıkan Rabia, sosyal medyadan kendisine atılan mesajlar ve ‘prim yaptığına’ dair iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Peki, Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım Rabia' hikayesi nasıl ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 sene önce aile ziyareti sırasında anneannesinin “Rabia’yı sana verelim” şakasını gerçek olarak algılayan Mustafa Başaran, yıllardır Rabia’yı dilinden düşürmedi. Mustafa Başaran’ın sosyal medyada “Kadıköy Boğası” olarak ünlenmesinin ardından her programda Rabia’dan bahseden Başaran’ın gerçekte nişanlı olup olmadığı merak edildi.