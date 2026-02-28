Kadıköy Boğası’nın “Nişanlım” Dediği Rabia Sessizliğini Bozdu
Sosyal medyada 'Kadıköy Boğası' lakabıyla tanınan ve fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Mustafa Başaran’ın yıllardır dilinden düşürmediği 'nişanlım Rabia' hikayesinin perde arkası ortaya çıktı. Rabia, sessizliği bozarak sosyal medyada psikolojik şiddete uğradığını belirtti.
Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia kim?
Rabia sessizliğini bozdu. Sosyal medyada psikolojik şiddet gördüğünü belirterek tepki gösterdi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Zihinsel engelli bir adamın zaaflarından faydalanarak birileri para kazanıyor ve adamı ortada maskara yapıyorlar. Maskaralık hiç bu kadar prim yapmamıştı dün... Devamını Gör
Zihinsel engelli birinin dediği mi tartışılıyor? Ben yanlış mı anlıyorum?
çok üzüldük