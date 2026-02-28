onedio
Yargıtay 'Çift Maaş' Bilmecesine Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
28.02.2026 - 10:29

Sosyal güvenlik sisteminde hak sahiplerinin en büyük ikilemlerinden biri olan 'hem eşten hem babadan maaş alma' konusu, Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararıyla netleşti. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu kararla, hangi durumlarda çift maaş alınabileceği, hangi durumlarda ise sadece tek bir maaşın tercih edilebileceği kesinleşmiş oldu.

Vefat eden eşinin ardından ölüm aylığı alan bir kadın, babası hayatını kaybedince çift maaş almak için SGK'ya başvurdu.

Süreç, eşini kaybeden ve SSK’dan (4/1-a) ölüm aylığı almaya başlayan bir kadının, daha önce vefat eden babasından da Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında aylık talep etmesiyle başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu talebi reddetmesi üzerine davacı taraf, babasının eski kanun döneminde vefat ettiğini savunarak konuyu yargıya taşıdı.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında yer alan ifadelere göre yerel mahkeme, babadan aylık alma hakkının 'eşin vefatı' ile doğduğunu ve o tarihteki kanuna göre çift maaşın mümkün olmadığını belirterek davayı reddetti. Ancak İstinaf, babanın 2008 öncesi vefat ettiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını kaldırdı. İstinaf, çift maaşın bağlanması gerektiğine hükmetti. Kararın SGK tarafından temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay'ın gündemine taşındı.

Yargıtay'dan emsal karar.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, istinaf mahkemesinin kararını bozarak emsal niteliğinde bir çizgi çekti. Kararda şu temel prensipler vurgulandı:

'Kritik Tarih: Sigortalıya dair şartlar onun ölüm tarihinde, ancak hak sahibine dair şartlar 'hak sahipliği sıfatının kazanıldığı' tarihte yürürlükte olan kanuna göre belirlenir.

Hakkı Doğuran Olay: Davacı kadın, babası öldüğünde evli olduğu için o tarihte maaş alamıyordu. Babasından maaş alma hakkı, ancak eşi vefat edip 'dul kaldığında' doğmuştur.

SGK (5510 S.) Yasa Engeli: Eşin vefatı 01 Ekim 2008'den sonra gerçekleştiği için, bu tarihte yürürlükte olan modern mevzuat (5510 s. Kanun) geçerlidir. Bu kanun ise hem eşten hem babadan aynı anda ölüm aylığı alınmasına izin vermemekte, sadece yüksek olanın tercih edilmesine imkân tanımaktadır.'

İsa Karakaş'a göre bu kararın 'Babam eski kanun döneminde vefat etti, hakkım bakidir' düşüncesinin her zaman geçerli olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Çift maaş hakkı için şartların gerçekleştiği tarihteki kanun belirleyici olacak.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
