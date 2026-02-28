Yargıtay 'Çift Maaş' Bilmecesine Son Noktayı Koydu

Süreç, eşini kaybeden ve SSK’dan (4/1-a) ölüm aylığı almaya başlayan bir kadının, daha önce vefat eden babasından da Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında aylık talep etmesiyle başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu talebi reddetmesi üzerine davacı taraf, babasının eski kanun döneminde vefat ettiğini savunarak konuyu yargıya taşıdı.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında yer alan ifadelere göre yerel mahkeme, babadan aylık alma hakkının 'eşin vefatı' ile doğduğunu ve o tarihteki kanuna göre çift maaşın mümkün olmadığını belirterek davayı reddetti. Ancak İstinaf, babanın 2008 öncesi vefat ettiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını kaldırdı. İstinaf, çift maaşın bağlanması gerektiğine hükmetti. Kararın SGK tarafından temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay'ın gündemine taşındı.