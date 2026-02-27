Türkiye'deki Toplam Altın Miktarı Belli Oldu
Küresel piyasalarda ons altının 5 bin doları aşması Türkiye'de altın stokunun değerini artırdı. Ocak ayında yaşanan yüzde 25'lik artış, altında 80 milyar dolarlık ek servet getirdi. Türkiye'de ne kadar altın olduğu belli oldu. Öte yandan vatandaşın 'yastık altında' tuttuğu altınların değerinin yaklaşık 600 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin toplam altın miktarı 760 milyar dolar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Yastık altında' tutulan altın 600 milyar dolara ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın