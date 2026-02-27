Türkiye'deki Toplam Altın Miktarı Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ülkede yastık altında tutulan altın 600 milyar dolar oldu. Reuters'ın haberine göre güvenli liman olarak adlandırılan ve önemli birikim aracı olarak görülen altın hem enflasyona karşı korunma hem de kültürel nedenlerle sıklıkla tercih ediliyor.

Bir yıl içinde altın kaynaklı serveti 311 milyar dolar artan vatandaş, bu kazancı otomobil ve konut alımına yönlendirdi.

Türkiye; Hindistan, Almanya ve Vietnam ile birlikte dünyada altın sahipliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ancak Türkiye’yi diğerlerinden ayıran en büyük fark, bu birikimin çok büyük bir kısmının fiziki olarak sistem dışında tutulması. Geleneksel olarak en güvenli liman görülen altın, son bir yıldaki yüzde 80'lik yükselişiyle yatırımcısına tarihi bir kazanç kapısı açmış durumda.