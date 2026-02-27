onedio
Türkiye'deki Toplam Altın Miktarı Belli Oldu

Dilara Şimşek
27.02.2026 - 22:42

Küresel piyasalarda ons altının 5 bin doları aşması Türkiye'de altın stokunun değerini artırdı. Ocak ayında yaşanan yüzde 25'lik artış, altında 80 milyar dolarlık ek servet getirdi. Türkiye'de ne kadar altın olduğu belli oldu. Öte yandan vatandaşın 'yastık altında' tuttuğu altınların değerinin yaklaşık 600 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Reuters

Türkiye’nin toplam altın miktarı 760 milyar dolar oldu.

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ülkelerin altın stoklarını etkiliyor. Türkiye’deki toplam altın stoku milli gelirin yarısına ulaştı. Altın fiyatlarının bir senede yüzde 80 oranında yükselmesi altın kaynaklı servetleri 300 milyar doların üzerine taşıdı. 

Verilere göre bankalardaki altın mevduatları, Merkez Bankası rezervleri ve yastık altında tutulan altınlar da eklenince Türkiye’nin toplam altın varlığı 760 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Türkiye’nin toplam milli gelirinin neredeyse yüzde 49’una tekabül etti.

'Yastık altında' tutulan altın 600 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ülkede yastık altında tutulan altın 600 milyar dolar oldu. Reuters'ın haberine göre güvenli liman olarak adlandırılan ve önemli birikim aracı olarak görülen altın hem enflasyona karşı korunma hem de kültürel nedenlerle sıklıkla tercih ediliyor. 

Bir yıl içinde altın kaynaklı serveti 311 milyar dolar artan vatandaş, bu kazancı otomobil ve konut alımına yönlendirdi.

Türkiye; Hindistan, Almanya ve Vietnam ile birlikte dünyada altın sahipliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ancak Türkiye’yi diğerlerinden ayıran en büyük fark, bu birikimin çok büyük bir kısmının fiziki olarak sistem dışında tutulması. Geleneksel olarak en güvenli liman görülen altın, son bir yıldaki yüzde 80'lik yükselişiyle yatırımcısına tarihi bir kazanç kapısı açmış durumda.

