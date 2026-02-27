Gram Altın 11 Bin Lira Olacak! Uzman İsimden Kritik Altın Fiyatı Tahmini
Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında yükseliş sinyali geldi. 'Altın ne kadar olacak? Gram altın ne kadar olacak?' soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini sıraladı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın altınla ilgili kritik tahminde bulundu. Yıldırımtürk, gram altın 11 bin TL seviyesini beklediğini vurguladı. Finans Analisti İslam Memiş’ten de altın tahmini geldi. İslam Memiş, gram altında 10 bin TL tahminini korudu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gram altında "11 bin TL" senaryosu. Uzman isimler altın tahminlerini açıkladı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın