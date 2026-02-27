Gram Altın 11 Bin Lira Olacak! Uzman İsimden Kritik Altın Fiyatı Tahmini

Uzman isimler altın öngörülerini paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Gram altında 7 bin 300 liraya doğru geri çekilme yaşanabileceğini söyledi. Uzman isim kısa vadede 7 bin 600 liranın görülebileceğini vurgulayarak altın fiyatında 2026 tahminini açıkladı.

Yıldırımtürk, ons altının 6 bin dolar; gram altının ise 11 bin lirayı görmesini beklediğini ifade etti.

Finans Analisti İslam Memiş de ons altında 6 bin dolar seviyesini tahmin etti. Gram altın ile ilgili öngörüsünü paylaşan Memiş, 10 bin TL tahminini korudu.