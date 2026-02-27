onedio
Gram Altın 11 Bin Lira Olacak! Uzman İsimden Kritik Altın Fiyatı Tahmini

Dilara Şimşek
27.02.2026 - 19:04

Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında yükseliş sinyali geldi. 'Altın ne kadar olacak? Gram altın ne kadar olacak?' soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini sıraladı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın altınla ilgili kritik tahminde bulundu. Yıldırımtürk, gram altın 11 bin TL seviyesini beklediğini vurguladı. Finans Analisti İslam Memiş’ten de altın tahmini geldi. İslam Memiş, gram altında 10 bin TL tahminini korudu.

Kaynak: cnbce.com-Derya Yüce

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

27 Şubat 2026 altın fiyatları merak ediliyor. Altında son durum belli oldu. Yükseliş trendini devam ettiren altında günün son fiyatları geldi. Altın bugün ne kadar? İşte yanıtı:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 394 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 136 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 271 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 393 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 242 dolar

Gram altında "11 bin TL" senaryosu. Uzman isimler altın tahminlerini açıkladı.

Uzman isimler altın öngörülerini paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Gram altında 7 bin 300 liraya doğru geri çekilme yaşanabileceğini söyledi. Uzman isim kısa vadede 7 bin 600 liranın görülebileceğini vurgulayarak altın fiyatında 2026 tahminini açıkladı. 

Yıldırımtürk, ons altının 6 bin dolar; gram altının ise 11 bin lirayı görmesini beklediğini ifade etti. 

Finans Analisti İslam Memiş de ons altında 6 bin dolar seviyesini tahmin etti. Gram altın ile ilgili öngörüsünü paylaşan Memiş, 10 bin TL tahminini korudu.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

