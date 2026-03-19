İstanbul’da 32 bin 345 Ailenin Bakkal Borçları “Zimem Defteri" Geleneğiyle Ödendi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.03.2026 - 23:22

Geçmişi Osmanlı Devleti’ne dayanan 'zimem defteri' geleneğiyle hayırseverler, mahalle bakkallarına giderek veresiye defterindeki borçları ödüyor. Bu yıl Ramazan Ayı’nda İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda 32 bin 345 ailenin toplam 73 milyon 500 bin TL’lik bakkal borcunun kapatıldığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, Ramazan Ayı boyunca "zimem defteri" geleneğinin sürmesine yardımcı oldu.

Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla, 2 bin 150 mahalle bakkalı ziyaret edildi ve mahallelinin borçları ödendi.

Uygulama kapsamında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir mahalle bakkalını ziyaret eden Davut Gül, zimem defterindeki borçları bizzat kapattı. Vali Gül, yapılan çalışmanın hem yardımlaşma kültürünü yaşattığını hem de ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağladığını belirterek, 'İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda kaymakamlarımız, hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ediyoruz. Ramazan yardımlaşma ve paylaşma demek. Bayrama girerken vatandaşlarımızı borçsuz bir şekilde bayrama kavuşturmak istiyoruz.' dedi.

Sadece bir bakkalda 151 bin liralık borç ödenmiş.

Bakkal esnafı Ferdi Sungur, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, 'Sabah geldiler, hesapları topladık ve miktarları belirledik. Hepsinin ödeneceğini söylediler. Böyle bir şey beklemiyordum, görünce çok şaşırdım. Sosyal medyada görüyorduk ama buraya geleceklerini düşünmemiştim. Toplamda 151 bin liralık borç vardı, hepsi kapatıldı. Vesile olan herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun.' dedi.

İstanbul genelinde yürütülen çalışma ile binlerce dar gelirli ailenin borç yükü hafifletilirken, Ramazan ayının dayanışma ruhu da bir kez daha yaşatıldı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
