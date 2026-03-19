İstanbul’da 32 bin 345 Ailenin Bakkal Borçları “Zimem Defteri" Geleneğiyle Ödendi
Geçmişi Osmanlı Devleti’ne dayanan 'zimem defteri' geleneğiyle hayırseverler, mahalle bakkallarına giderek veresiye defterindeki borçları ödüyor. Bu yıl Ramazan Ayı’nda İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda 32 bin 345 ailenin toplam 73 milyon 500 bin TL’lik bakkal borcunun kapatıldığı öğrenildi.
İstanbul Valiliği, Ramazan Ayı boyunca "zimem defteri" geleneğinin sürmesine yardımcı oldu.
Sadece bir bakkalda 151 bin liralık borç ödenmiş.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
